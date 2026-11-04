Kármán András: a kormány nem az embereken spórol

Az idei első 10 hónap hiánya 392 milliárd forinttal alakult kedvezőbben, mint a tavalyi, ha a mérleget korrigáljuk azokkal az uniós forrásokkal, amelyeknek az előfinanszírozása már megtörtént.

Az államháztartás bevételei az első tíz hónapban 3,5 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszakának értékét, ami azt mutatja, hogy a költségvetés bevételi oldala összességében kedvezően alakul.

A TISZA politikájának az eredménye egy gazdaságosan működő állam, hiszen a kormányváltás óta összességében sikerül javítani az államháztartás hiányát és stabilizálni a gazdaságot – írja Kármán András.

Azonban a gazdaságos és takarékos működés nem azt jelenti, hogy az állam az embereken spórolna! A folyamatosan csökkenő államháztartási hiány mellett is

sikerült iskolakezdési támogatást, gyógyszer és tűzifa áfacsökkentést végrehajtani, valamint biztosítani hazánk energiaellátását a legkritikusabb nyári hónapokban.

Ezt a politikát szem előtt tartva folytatjuk kormányzásunkat a következő hónapokban és jövőre is. A 2027-es költségvetés 1465 milliárd forint kiadáscsökkenéssel számol, amit az előző kormány pazarló és felesleges beruházásain és rendszerein fogunk megspórolni. És eközben többet jelentősen többet fordítunk majd a teljesség igénye nélkül nyugdíjakra, egészségügyi ellátásra, az önkormányzatok támogatására, lakástámogatásokra, bérekre.