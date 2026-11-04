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Itt vannak a 13. havi nyugdíj feltételei 2027 februárjára

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ELŐZMÉNYEK

Egyszerre két feltételnek kell teljesülnie.

Bár 2027-ben is megkapják a 13. havi nyugdíjat az idősek, a pluszjuttatás nem jár automatikusan mindenkinek, aki már nyugdíjba vonult. A kifizetéshez két fontos feltételnek is teljesülnie kell – írja a Blikk összefoglalója.

A szabály szerint 2027-ben azok jogosultak a 13. havi nyugdíjra, akik

  1. 2026-ban legalább egy napig,
  2. valamint 2027 februárjában is nyugdíjban vagy a jogszabályban meghatározott egyéb ellátásban részesülnek.

A két feltételnek egyszerre kell teljesülnie, így azok, akik csak 2027-ben mennek nyugdíjba, nem kapják meg a februári pluszpénzt.

A jogosultság nem kizárólag az öregségi nyugdíjasokra vonatkozik: az özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban és szülői nyugdíjban részesülők is megkaphatják a 13. havi ellátást, ami járhat a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, szolgálati járandóságban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülőknek is.

Ha egy nyugdíjas elhuny 2027 januárjában, akkor februárra már nem jogosult nyugdíjra, így a 13. havi juttatást a hozzátartozói sem igényelhetik utólag.

És hogy mennyi pénz érkezhet februárban? A 13. havi nyugdíj ugyanannyi, mint a 2027 februárjára járó havi nyugdíj, ami már tartalmazza a januári 3 százalékos nyugdíjemelést is. Februárban a 14. havi nyugdíj első heti részletének kifizetésére is sor kerül.

A pluszjuttatást a nyugdíjfolyósító igazgatóság automatikusan folyósítja, vagyis az érintetteknek nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.

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Kezdőlap    Belföld    Itt vannak a 13. havi nyugdíj feltételei 2027 februárjára

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öregségi nyugdíj

13. havi nyugdíj

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