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Egy villamosok számára kialakított sínpár esőben.
Nyitókép: Unsplash

Néhány nap, és fenekestül felfordul a közlekedés a XI. kerületben

Infostart / MTI

A Budapest Közút közlése szerint vágányjavítás munkálatok kezdődnek a Kosztolányi Dezső téren, forgalomkorlátozásra és torlódásokra is számítani kell.

Vágányjavítási munkálatokat végeznek hétfőn reggel 7 órától várhatóan november 27-ig a Bocskai út és a Bartók Béla út kereszteződésében, a Kosztolányi Dezső téren – közölte a Budapest Közút Zrt. pénteken.

A közlemény szerint a rekonstrukció ideje alatt jelentős közúti forgalomkorlátozásokra és szakaszos torlódásokra kell készülni.

Kifejtették, hogy az első ütemben a kereszteződés közepén lesz a munkaterület, amelyet a Bocskai úti közúti forgalom két oldalról tud majd kerülni; a Bartók Béla úti forgalom változatlanul egy-egy sávon haladhat a munkaterület mellett.

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Kezdőlap    Belföld    Néhány nap, és fenekestül felfordul a közlekedés a XI. kerületben

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