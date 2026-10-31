Néhány nap, és fenekestül felfordul a közlekedés a XI. kerületben

Vágányjavítási munkálatokat végeznek hétfőn reggel 7 órától várhatóan november 27-ig a Bocskai út és a Bartók Béla út kereszteződésében, a Kosztolányi Dezső téren – közölte a Budapest Közút Zrt. pénteken.

A közlemény szerint a rekonstrukció ideje alatt jelentős közúti forgalomkorlátozásokra és szakaszos torlódásokra kell készülni.

Kifejtették, hogy az első ütemben a kereszteződés közepén lesz a munkaterület, amelyet a Bocskai úti közúti forgalom két oldalról tud majd kerülni; a Bartók Béla úti forgalom változatlanul egy-egy sávon haladhat a munkaterület mellett.