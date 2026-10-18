Két repülőgép is madárral ütközött Budapesten

Az egyik járathoz cseregépet kellett küldeni, a másik biztonságosan célba ért, a kifutópálya lezárása miatt több gép várakozott – derült ki az RTL Híradójából.

Hogy ne legyen túl nagy késés, a Ryanair cseregépet vetett be a visszafordulni kényszerülő repülő pótlására. Már mindkét érintett gépet átvizsgálták. Az esetek után a szakemberek megvizsgálták a futópályát, hogy minden rendben van-e, addig a többi repülő a levegőben körözve várakozott, 18 percre zárták le az érintett futópályát – írta a Telex.