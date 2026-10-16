Értesülés: súlyos állapotban van a budapesti belgyógyászati ellátás

Súlyos ellátásszervezési problémák alakultak ki a budapesti belgyógyászati osztályokon, amelyek már a sürgősségi betegellátás működését is akadályozzák. Az orvos- és szakdolgozóhiány miatt kevesebb ágyat tudnak működtetni, miközben sok helyet foglalnak el a tartós ápolásra szoruló vagy szociális okokból haza nem bocsátható betegek – írja a MedicalOnline értesülése nyomán a Pénzcentrum.

Mint írják, a belgyógyászati ágyak hiánya közvetlenül akadályozza a sürgősségi betegellátást is. Azokat a betegeket, akiknek kórházi felvételre van szükségük az állapotukból kifolyólag, nem tudják minden esetben a megfelelő osztályon elhelyezni, emiatt nehézkes az új páciensek felvétele is.

A fővárosi önkormányzat a maga eszközeivel igyekszik enyhíteni a helyzeten. Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön bejelentette, hogy a főváros hajléktalankórháza húsz további férőhellyel segít a krízis kezelésében. Lapértesülések szerint ezalatt az Országos Kórházi Főigazgatóságnál és az egészségügyi tárcánál is válságegyeztetéseket tartanak.

A minisztérium haladéktalanul egyeztetést kezdeményezett a szociális ellátóhelyekkel azoknak a betegeknek az elhelyezéséről, akik nem egészségügyi okokból tartózkodnak a belgyógyászati osztályokon. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint nem a betegforgalom növekedése okozza a problémát, hanem a korábbról örökölt nehézségek halmozódása. Az OKFŐ stratégiai és operatív csoportot hoz létre, folyamatosan figyeli a betegforgalmat és a kapacitásokat, valamint megkezdte a kihasználatlan erőforrások összehangolását.