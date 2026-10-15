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Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Fõügyészség fõügyésze az MNB ügyében folytatott nyomozásról tartott sajtóbeszélgetésen az ORFK Rendõrségi Igazgatási Központban 2026. május 29-én. Az Állami Számvevõszék korábbi jelentései alapján két szálon folyik a nyomozás a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyében 2025 április óta: az egyik a jegybanki alapítványok és az MNB épületének felújításával összefüggõ hûtlen kezelés, a másik pénzmosás gyanúja miatt.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Felfüggesztették ügyészi állásából Fürcht Pált – reagált a Legfőbb Ügyészség

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lajtár István, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes felfüggesztette ügyészi állásából Fürcht Pált, aki ellen egyben újabb fegyelmi eljárást kezdeményezett – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) júniusban lemondott vezetőjének képviseletét ellátó Horváth Lóránt ügyvédi iroda. A hírt a Legfőbb Ügyészség megerősítette, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy ez nem a jogi képviselő által hangoztatott „válaszcsapás”.

Az iroda közlése szerint Lajtár István azzal indokolta döntését, hogy „Fürcht Pál egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben tett ügyészi intézkedésekről”.

Súlyosan sérti az ügyészség szervezeti érdekeit és jóhírnevét, hogy Fürcht Pál a nyilatkozataiban ennek kapcsán egyértelműen arra utalt, miszerint a Legfőbb Ügyészség a jogszabályokban írt kötelezettség és az etikai normák előírásai ellenére egy büntetőügyben akadályozza a tényállás teljeskörű felderítését ” – írta az indoklás alapján az iroda.

Közleményük szerint Lajtár István arra is hivatkozik, hogy „Fürcht Pál következetesen egyoldalúan ismertette nyilatkozataiban az ellene indított fegyelmi eljárás okát, e körben elhallgatva, hogy normasértés, szakmai szabályszegés, valamint hivatás tekintélyét sértő magatartás gyanúja képezi az eljárás tárgyát.”

Magatartása alkalmas a közvélemény félrevezetésére, mivel azt a látszatot kelti, mintha az ügyészség megtorlás céljából indított volna ellene fegyelmi eljárást – tette hozzá a legfőbbügyész-helyettes.

Fürcht Pál nagy nyilvánosság előtt tett kijelentései alkalmasak a munkáltató jóhírnevének megsértésére és súlyosan sértik az ügyészség szervezeti érdekeit, mivel rombolják az ügyészség törvényes működésébe, integritásába, pártatlanságába vetett közbizalmat – idézte Lajtár Istvánt az ügyvédi iroda.

A legfőbbügyész-helyettes utalt Fürcht Pál nyílt levelére, amelyben „az aranykonvojügyben korábban főügyészként a tudomására jutott nyomozati adatokat hozott nyilvánosságra, ami sérti a nyomozás bizalmas jellegét és az ügyész titoktartási kötelezettségét”.

A Legfőbb Ügyészség MTI-nek küldött válaszában megerősítette a Fürcht Pál elleni újabb fegyelmi eljárást és a felfüggesztést.

Közölték: "mindez nem az érintett jogi képviselője által a nyilvánosságban hangoztatott válaszcsapás, hanem Fürcht Pál legfőbb ügyészségi ügyész fegyelmi eljárását követően, annak hatálya alatt – 2026. október 12-e előtt – megvalósított további normasértő magatartásának törvényi következménye".

Hozzátették: a fegyelmi eljárás tárgyát illetően további adatok adatvédelmi okokból nem adhatók ki.

A KNYF volt vezetője június 8-án nyújtotta be lemondását az aranykonvojügyben a közte és a Legfőbb Ügyészség közötti szakmai nézetkülönbségek miatt.

Fürcht Pál szeptember végén közzétett nyílt levélben azt írta: az ügyészek már májusban arra a következtetésre jutottak, hogy az ügyet a politika kreálta.

Március 3-án Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy március 5-én fogják el az ukrán pénzszállítókat. Fürcht Pál szerint az aranykonvoj ügyben és a Tisza Párt informatikusait érintő Gundalf-Henry-ügyben őt megkerülve, informális nyomásgyakorlással érte el a Legfőbb Ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után.

A Legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor Fürcht Pál "tényszerűen valótlanságokat" állított az ügyek politikai befolyásolásáról.

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