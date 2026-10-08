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Magyarország Kormánya facebook oldalán közzétett képen az Oszadbank ukrán állami tulajdonú bank alkalmazottaitól lefoglalt készpénz és aranyrudak 2026. március 6-án. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ezen a napon jelentette be, hogy pénzmosás bûncselekmény gyanújával büntetõeljárást folytat hét ukrán állampolgár ellen. A héten elõállított személyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.
Nyitókép: MTI/MTVA

Megszaporodtak a gyanúsítottak az aranykonvoj ügyében

Infostart / MTI

Már öt gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj-ügynek - írta a kontroll.hu a Központi Nyomozó Főügyészségre (KNYF) hivatkozva szerdán.

A lap azt követően küldött kérdéseket a rendőrségnek, hogy a Telex kedden azt írta, olyan válságtanácskozás is volt a Belügyminisztériumban az áprilisi választás után, de még az új kormány felállása előtt, amelyen az ukrán pénzszállítók elleni akcióban felmerülő jogi kérdéseket, aggályokat beszélték át az akcióban érintett szervek képviselői. A rendőrség a válságtanácskozással kapcsolatos kérdésre a Központi Nyomozó Főügyészséghez irányította az internetes lapot, és ugyanígy tett a Belügyminisztérium is.

A válságtanácskozásokkal kapcsolatos kérdésekre a KNYF azt válaszolta: „a hivatkozott büntetőeljárásban öt személy gyanúsítotti kihallgatása történt meg”.

Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdu János, egykori TEK-vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli, a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás bűntettével gyanúsított meg. Hajdu tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett, és szabadlábon védekezik - idézte fel a kontroll.hu.

A KNYF A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) 2026. október 2-án vonta saját hatáskörébe az úgynevezett aranykonvoj-ügy nyomozását. Fürcht Pál, a szervezet korábbi vezetője 2026. júniusi lemondása után nyílt levélben és nyilatkozataiban közvetlen politikai és ügyészségi nyomásgyakorlással vádolta meg a feletteseit, és azt állította, hogy a nyomozás adatai alapján Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatoknak az ukrán pénzszállítók, vagyis az aranykonvoj elfogására.

2026. március 5-én a Terrorelhárítási Központ és a titkosszolgálat az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket napokig jogellenesen fogva tartották – írta a kontroll.hu.

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Kezdőlap    Belföld    Megszaporodtak a gyanúsítottak az aranykonvoj ügyében

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