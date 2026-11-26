A kormányfő figyelmeztetett: Horvátország nem járul hozzá Montenegró uniós csatlakozási tárgyalásai kül-, biztonság- és védelempolitikáról szóló 31. fejezetének lezárásához, amíg nem rendezik a két ország közötti szárazföldi határ kérdését.

Plenkovic Jakov Milatovic montenegrói elnök előző napi bejelentésére reagált, amely szerint Podgorica hamarosan javaslatot küld Zágrábnak a szárazföldi és tengeri határvita rendezésére.

A horvát miniszterelnök hangsúlyozta: Zágráb a szárazföldi határ kérdését az egykori Jugoszlávia felbomlásakor létrehozott Badinter-bizottság elvei alapján rendezettnek tekinti. Ezek szerint a volt jugoszláv tagköztársaságok közigazgatási határai váltak államhatárokká. Horvátország álláspontja szerint a határ Konfinnál éri el a tengert.

Plenkovic kijelentette: a szárazföldi határ megkérdőjelezését Horvátország montenegrói területi követelésként értelmezné, különösen a Prevlaka-félsziget esetében, amit Zágráb elfogadhatatlannak tart.

„Ha Montenegró nem ismeri el Konfint a szárazföldi határ végpontjaként, akkor komoly problémával állunk szemben. Ebben az esetben nem ülhetünk egy asztalhoz az Európai Unió nevű családban” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ilyen körülmények között a csatlakozási tárgyalások 31. fejezetét sem lehet lezárni.

Milatovic korábban politikai nyomásgyakorlásnak nevezte, hogy Horvátország a határvita rendezését Montenegró uniós csatlakozásának feltételéül szabja.

„Ez már-már zsarolásnak tűnik. Ne várjanak el Montenegrótól olyasmit, amit Horvátország sem volt hajlandó megtenni, amikor csatlakozott az Európai Unióhoz. Horvátországnak is megvan a maga nemzeti méltósága, de Montenegrónak is” – jelentette ki a montenegrói elnök, utalva arra, hogy Horvátország a Szlovéniával fennálló határvitájának rendezése nélkül csatlakozott az Európai Unióhoz.

Milatovic közölte azt is, hogy Podgorica hamarosan javaslatot tesz a szárazföldi és tengeri határvita rendezésére, és ha a két ország nem jut megállapodásra, nemzetközi bírósághoz vagy választottbírósághoz fordulhatnak. Plenkovic ugyanakkor elutasította a választottbírósági eljárás lehetőségét, Horvátország Szlovéniával folytatott határvitájának kedvezőtlen tapasztalataira hivatkozva.

A két ország között 2002 óta ideiglenes határmegállapodás van érvényben. Montenegró az év végéig szeretné lezárni uniós csatlakozási tárgyalásait, hogy 2028-ban az EU tagjává válhasson.