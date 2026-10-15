Belgyógyászati krízis – Megszólalt Hegedűs Zsolt szakminiszter

Szerdán a budapesti belgyógyászati ügyeleti ellátás és a betegek elhelyezése komoly nehézségekbe ütközött. Mint az egészségügyi tárca vezetője, Hegedűs Zsolt a Facebookra csütörtök este megírta, ennek egyik fontos oka, hogy jelenleg számos olyan beteg fekszik a fővárosi kórházak belgyógyászati osztályain, köztük hajléktalan emberek is, akiknek elsősorban nem egészségügyi, hanem szociális ellátásra lenne szükségük.

A szerdai helyzet szerinte egyértelmű figyelmeztetés volt arra, hogy a problémát rendszerszinten kell kezelni, éppen ezért a minisztérium, az Okfő, az OMSZ, a budapesti kórházak vezetői, a szociális intézmények és a hajléktalanellátás szereplői összehangoltan dolgoztak a helyzet rendezésén csütörtökön.

„A célunk nem pusztán az azonnali nehézségek kezelése, hanem egy olyan közép- és hosszú távú megoldás kialakítása, amely tartósan javítja a betegellátás biztonságát. Fontos kimondani: hasonló helyzetek már a választások előtt is előfordultak. Akkor ezeket jellemzően vezénylésekkel, átmeneti intézkedésekkel kezelték, nem pedig rendszerszintű megoldásokkal” – folytatódik a közlés.

Rámutatott:

a szakdolgozói hiány,

a korábbi osztálybezárások és

az egészségügyi, illetve szociális ellátás közötti együttműködés hiányosságai

mind hozzájárulnak a jelenlegi nehézségekhez.

„A betegek biztonsága és a megfelelő ellátás biztosítása azonban nem lehet politikai vita tárgya. Közös felelősségünk, hogy mindenki ott kapjon segítséget, ahol az állapotának és szükségleteinek megfelelő ellátást tudják biztosítani” – írta Hegedűs Zsolt.

Örül annak, hogy a főváros is aktív szerepet vállal a hajléktalanellátásban, ezzel is hozzájárulva a túlterhelt egészségügyi rendszer tehermentesítéséhez, „mert a megoldás nem az egymásra mutogatás, hanem az összehangolt munka és a közös felelősségvállalás”.

„Köszönjük az orvosok, szakdolgozók, egészségügyben dolgozók munkáját, összefogását és elsősorban a betegek és hozzátartozóik türelmét és megértését is ilyen helyzetekben” – zárul a bejegyzés.