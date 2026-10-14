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Orbán Anita külügyminiszter-jelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Orbán Anita: Lezárultak a tárgyalások a Norvég Alappal, jelentős pénzügyi támogatást kap Magyarország

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Lezárultak a tárgyalások a Norvég Alappal, Magyarország több mint 92 milliárd forint pénzügyi támogatást kap – jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon.

A 2021–28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodást hamarosan alá is írják.

A mostani, 2021–2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának pedig mintegy 97 százalékát Norvégia adja – írja a Telex.

Az új kormány képviseletében Orbán Anita szeptemberben indította újra a tárgyalásokat. Az előző időszakban Magyarország a neki szánt összegből (majdnem 78 milliárd forintból) egyetlen forintot sem kapott meg, mivel vita alakult ki arról, ki döntsön a Norvég Civil Alap (amely csak egy része a teljes Norvég Alapnak) forrásairól, és kik legyenek a források kedvezményezettjei.

Az előző kormány azt akarta, hogy egy állami szereplő döntsön a források kiosztásáról, amit az EGT-országok nem voltak hajlandók elfogadni. 2025 nyarán jelentette be az Ökotárs Alapítvány, hogy a Norvég Civil Alap visszatér Magyarországra, a program 2031-ig 20 millió euróval támogatja a hazai civil társadalmat.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Anita: Lezárultak a tárgyalások a Norvég Alappal, jelentős pénzügyi támogatást kap Magyarország

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