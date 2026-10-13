4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé – a nap hírei

Lezárult a Magyarországgal szembeni jogállamisági feltételességi eljárás, így 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válik ismét hozzáférhetővé. Az Európai Unió Tanácsa konszenzussal hozta meg a döntést, amelynek értelmében valamennyi magyar egyetem újra teljeskörűen részt vehet az Erasmus+ és a Horizont Európa programban.

Jövő héten mutatja be a 2027-es költségvetés tervezetét a kormány – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta: a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítenek.

Jóváhagyta a gyermekvédelmi törvénycsomagot az Országgyűlés kormánypárti többsége. Az ellenzéki frakciók nemmel szavaztak, mondván, visszaengedik a gyermeknevelésbe és az oktatásba a genderpropagandát. A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. A törvény a többi között célul tűzte ki a kórházban rekedt csecsemők helyzetének mielőbbi rendezését is.

Elfogadta a parlament a fuvarozókat érintő jövedéki adó-módosítást. A 7,5 tonna feletti kamionok és járművek a dízel esetében az év végéig literenként 25 forintos jövedéki adó visszatérítést kapnak.

Jóváhagyta az Országgyűlés, hogy október 20-a helyett november 4-én hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat. A Tisza előzőleg a megfelelő előkészítéssel indokolta a halasztást.

Megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesét az Országgyűlés kormánypárti többsége. Ötvös Károly közpénzügyi, Gellért Károly Árpád vádemelésért felelős, Terhes Tibor Dávid pedig fellebbviteli elnökhelyettes lesz. Az ellenzéki frakciók nem vettek részt a választási eljárásban.

A Mi Hazánk által jelölt Radetzky Andrást megválasztotta az Országgyűlés a Médiatanács új tagjának, ugyanakkor a Fidesz–KDNP két jelöltjét, Pindroch Ferencet és Szabó Lászlót továbbra is elutasította.

Újra praktizálhat ügyvédként Völner Pál, miután a Budapesti Ügyvédi Kamara előzetes fegyelmi vizsgálata elévülés miatt megszűnt – írja a Népszabadság. Völner Pál ellen áprilisban tett közérdekű bejelentést két magánszemély a Magyar Ügyvédi Kamara elnökénél, fegyelmi vizsgálat elindítását kérve a volt fideszes politikus, a Schadl–Völner-ügy vádlottja ellen.

Október végéig letartóztatásban marad Hankó Balázs volt kulturális miniszter, valamint a tárca egykori államtitkára, Varga-Bajusz Veronika a Nemzeti Kulturális Alap által kifizetett, több mint 17 milliárd forint összegű támogatásokkal összefüggő büntetőeljárásban. A Kecskeméti Törvényszék elutasította a fellebbezéseket.

Az eddigi legnagyobb mértékben, 61 centiméterrel duzzasztják a Duna vízszintjét a paksi fenékküszöbbel a szakemberek, ennek köszönhetően továbbra is működik az atomerőmű – írta Facebook-bejegyzésében a kormányfő. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg minden idők legalacsonyabb vízállását mérik Pakson.

Kollár János, a Princeton Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja kapta az idei Bolyai János Nemzetközi Matematikai Díjat. Az elismerést, amely tulajdonképpen a matematikai Nobel-díj, Pósfai Mihály, az Akadémia elnöke adta át.

Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési értesüléseit Ukrajnával, ugyanakkor Kijevvel és Moszkvával is együttműködik a háború lezárása érdekében – közölte az amerikai elnök Washingtonban. Donald Trump egyúttal védelmébe vette az Oroszországgal kötött gázolaj-megállapodást is.

Oroszország folytatja a tárgyalásokat egy esetleges energetikai fegyverszünetről, de új fejlemény nem történt az ügyben – jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov a Brüsszel és Kijev által is bírált orosz-amerikai dízelszállítási megállapodást a kétoldalú együttműködés kölcsönösen előnyös elemének nevezte.

Az ukrán államfő szerint az ország hadereje az amerikai elnök javaslatának megfelelően leállította az oroszországi olajfinomítók elleni támadásokat. Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij kiemelte: Moszkva változatlanul csapásokat mér az ukrán energetikai létesítményekre.

Lengyelországban az államhatalom erőszakos megdöntésének tervezésével gyanúsítottak meg egy 66 éves férfit – közölte az ügyészségi szóvivő. A vád szerint robbantásos merényletre készült Donald Tusk kormányfő ellen. Emellett az Ukrajna elleni háború támogatásával is gyanúsítják.

Franciaországban már 5. alkalommal tartanak országos demonstrációt a harmadik hete tiltakozó középiskolások. A szervezők ismét tízezreket várnak az utcákra. A tiltakozást kirobbantó egyik párizsi elővárosi középiskolánál megjelent Greta Thunberg svéd környezetvédő aktivista is.

Jól sikerült XIV. Leó pápa műtétje a Szentszék esti közlése szerint. A római Gemelli-klinikán végzett sebészeti beavatkozás után a katolikus egyházfő a műtőből visszatért a kórtermébe.