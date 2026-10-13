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Képviselõ szavaz az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megválasztották az NVVH három elnökhelyettesét

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ELŐZMÉNYEK

Titkos, kétharmados szavazáson döntöttek az országgyűlési képviselők.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi, a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesének személyéről döntött kedden titkos szavazáson az Országgyűlés.

Az igazságügyi bizottság

  • a közpénzügyi elnökhelyettesi posztra Ötvös Károlyt, az Integritás Hatóság vizsgálati vezetőjét,
  • a vádemelési elnökhelyettesi tisztségre Gellért Károly Árpádot, a Miskolci Járási Ügyészség ügyészét,
  • a fellebbviteli elnökhelyettesi posztra Terhes Tibor Dávidot, a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség kirendelt ügyészét jelölte.

A jegyzőkből álló szavazási bizottság szerint érvényes és eredményes volt a voksolás.

A képviselők mindegyik esetben 139 érvényes igen szavazattal (0 nem, 0 tartózkodás) megválasztották a jelölteket.

A Fidesz, a KDNP és a Mi Haznk képviselői nem vettek részt a szavazásban.

Ezután esküt tettek a megválasztott tisztviselők.

Az Országgyűlés augusztus 28-án választotta meg hat évre az NVVH elnökét, Unger Annát és nyomozati elnökhelyettesét, Tasnády Katalint. A többi elnökhelyettesi tisztségre kiírt pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, és szeptember elején újakat írtak ki. A Fidesz-, a KDNP- és a Mi Hazánk-frakció sem vett részt a jelölési-választási folyamatban.

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