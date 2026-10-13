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Kormánypárti képviselõk szavaznak az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. október 13-án. Az elsõ sorban Magyar Péter miniszterelnök (j2) és Orbán Anita külügyminiszter (j) és Hegedûs Zsolt egészségügyi miniszter (b) Csontos Bence, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (b2).
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – országgyűlési döntések, Magyar Péter máris reagált

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Vagyonvédelmi hivatal, Bászna-ügy, médiatanács, ügynökakták – szavazásdömping kedden az Országházban. A Fidesz és a KDNP „gendertörvénynek” nevezte és a gyermekvédelmi törvény ellen szavazott, Magyar Péter miniszterelnök rögtön reagált.

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Elfogadta az Országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az egészségügyről szóló és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítását. A változtatást 138 igen, 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők. A változtatások egyebek között szabályozzák, mi történjen, ha a Magyar Orvosi Kamarába történő tagfelvételi kérelem nem érkezik be a törvényben megadott határidőig, mely szabályok vonatkozzanak a folyamatban lévő ügyekre etikai eljárás esetén. Az államfő kifogásolta korábban, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségviselőinek mandátumát – ez ügyben nem változtatott a törvényalkotási bizottság és így a Ház sem. Az indoklás az, hogy a törvény most is tartalmaz rendelkezéseket erről, nem a módosítással kerülnének a szabályozásba a tisztségviselő-választás keretei, az csak a már meglévő kritériumokat módosítaná, nem érintve a szervezeti önszabályozás lehetőségeit.

Szintén igent mondott a többség a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjára. Az ellenzék nemmel szavazott (139 igen szavazat, 51 nem ellenében). A Fidesz és a KDNP is közleményben jelezte a szavazás előtt, hogy nem fogják támogatni a gyermekvédelminek álcázott „gendertörvényt”. Magyar Péter a Facebook-oldalán a döntés után azt írta, hogy „a Fidesz és a Mi Hazánk közösen szavazott a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen. Leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Szégyen!”

A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, az ebből fakadó állami intézményvédelmi kötelezettség teljesítése pedig olyan hatékony szabályozást igényel, amely alkalmas a gyermekeket érő veszélyek megelőzésére, felismerésére és kezelésére.

A védelem középpontjába a pornográf és életkornak nem megfelelő szexuális tartalmak, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása, a szexuális célú kapcsolatfelvétel és manipuláció, valamint más, a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmak kerülnek.

Módosulnak a bűnügyi nyilvántartási rendszer érintett szabályai: fenntartják a gyermekek védelmét szolgáló adatmegismerés lehetőségét, ugyanakkor a hozzáférést előzetes hatósági kontrollhoz kötik, és további adatvédelmi, technikai garanciákat állapítanak meg.

Megerősítik a gyermekek védelmét a közterületi kommunikációban, hogy közterületen vagy más nyilvános térben ne legyen kitéve olyan vizuális vagy audiovizuális kommunikációnak, amely alkalmas testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének káros befolyásolására.

Célul tűzte az előterjesztés a kórházi ellátásra egészségi állapotuk alapján már nem szoruló, de rendezetlen családi, szociális vagy gyermekvédelmi helyzetük miatt egészségügyi intézményben maradó gyermekek kérdésének mielőbbi rendezését. Egységes, rövid határidőn belül lefolytatandó előzetes gyermekvédelmi helyzetfelmérést vezetnek be, hogy feltárhatók legyenek a gyermek kórházban maradásának okai, és mielőbb meghatározható legyen a gyermek érdekét leginkább szolgáló további intézkedés.

A parlament nem függesztette fel sem Gurzó Mária (Tisza), sem Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogát. Mindkét politikus a felfüggesztést kérte felszólalásában, az Országgyűlés mentelmi bizottsága a jog fenntartását javasolta, és a képviselők is így szavaztak.

Ezután következett a döntés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjairól. Közülük a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították, csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választották meg a képviselők (189 igen, 1 nem). A két leszavazott jelölt helyett újakat kell állítani.

A döntés után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből.

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