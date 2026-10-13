Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – országgyűlési döntések, Magyar Péter máris reagált

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Elfogadta az Országgyűlés a Baka András köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az egészségügyről szóló és az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló törvény módosítását. A változtatást 138 igen, 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők. A változtatások egyebek között szabályozzák, mi történjen, ha a Magyar Orvosi Kamarába történő tagfelvételi kérelem nem érkezik be a törvényben megadott határidőig, mely szabályok vonatkozzanak a folyamatban lévő ügyekre etikai eljárás esetén. Az államfő kifogásolta korábban, hogy a törvény két ciklusra korlátozta a Magyar Orvosi Kamara vezető tisztségviselőinek mandátumát – ez ügyben nem változtatott a törvényalkotási bizottság és így a Ház sem. Az indoklás az, hogy a törvény most is tartalmaz rendelkezéseket erről, nem a módosítással kerülnének a szabályozásba a tisztségviselő-választás keretei, az csak a már meglévő kritériumokat módosítaná, nem érintve a szervezeti önszabályozás lehetőségeit.

Szintén igent mondott a többség a kormány gyermekvédelmi javaslatcsomagjára. Az ellenzék nemmel szavazott (139 igen szavazat, 51 nem ellenében). A Fidesz és a KDNP is közleményben jelezte a szavazás előtt, hogy nem fogják támogatni a gyermekvédelminek álcázott „gendertörvényt”. Magyar Péter a Facebook-oldalán a döntés után azt írta, hogy „a Fidesz és a Mi Hazánk közösen szavazott a gyermekek védelmét megerősítő törvény ellen. Leszavazták a kórházban hagyott csecsemők segítését és a gyermekek védelmét az erőszak minden formájától. Szégyen!”

A javaslat indoklása szerint az alaptörvény értelmében minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz, az ebből fakadó állami intézményvédelmi kötelezettség teljesítése pedig olyan hatékony szabályozást igényel, amely alkalmas a gyermekeket érő veszélyek megelőzésére, felismerésére és kezelésére.

A védelem középpontjába a pornográf és életkornak nem megfelelő szexuális tartalmak, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása, a szexuális célú kapcsolatfelvétel és manipuláció, valamint más, a gyermekek fejlődését súlyosan károsító tartalmak kerülnek.

Módosulnak a bűnügyi nyilvántartási rendszer érintett szabályai: fenntartják a gyermekek védelmét szolgáló adatmegismerés lehetőségét, ugyanakkor a hozzáférést előzetes hatósági kontrollhoz kötik, és további adatvédelmi, technikai garanciákat állapítanak meg.

Megerősítik a gyermekek védelmét a közterületi kommunikációban, hogy közterületen vagy más nyilvános térben ne legyen kitéve olyan vizuális vagy audiovizuális kommunikációnak, amely alkalmas testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének káros befolyásolására.

Célul tűzte az előterjesztés a kórházi ellátásra egészségi állapotuk alapján már nem szoruló, de rendezetlen családi, szociális vagy gyermekvédelmi helyzetük miatt egészségügyi intézményben maradó gyermekek kérdésének mielőbbi rendezését. Egységes, rövid határidőn belül lefolytatandó előzetes gyermekvédelmi helyzetfelmérést vezetnek be, hogy feltárhatók legyenek a gyermek kórházban maradásának okai, és mielőbb meghatározható legyen a gyermek érdekét leginkább szolgáló további intézkedés.

Költségvetési törvény Elfogadta az Országgyűlés a Magyarország 2026-os központi költségvetéséről szóló törvény módosításához benyújtott összegző módosító indítványt. A képviselők 139 igen, 49 nem szavazattal és tartózkodás mellett hagyták jóvá a javaslatot. Az összegző módosító javaslat jogtechnikai pontosításokat tartalmaz.



Az idei büdzsé módosításának zárószavazása hétfőn lesz. A korábbi Fidesz-KDNP-kormány által 2025-ben elfogadott költségvetési törvény Kármán András pénzügyminiszter által benyújtott módosítása a 2026-os kiadási főösszeget 43 781 milliárd forintról 49 025 milliárd forintra, a bevételi főösszeget 39 562 milliárd forintról 41 915 milliárd forintra, a hiányt pedig 4218 milliárd forintról 7110 milliárd forintra módosítja. A GDP-arányos hiánycélt a korábban tervezett 3,7 százalék helyett 7,5 százalékban, a gazdasági növekedést 4,1 százalék helyett 2 százalékban állapítaná meg. A módosítást a kormány azzal indokolta, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét.

A parlament nem függesztette fel sem Gurzó Mária (Tisza), sem Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogát. Mindkét politikus a felfüggesztést kérte felszólalásában, az Országgyűlés mentelmi bizottsága a jog fenntartását javasolta, és a képviselők is így szavaztak.

Ezután következett a döntés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának tagjairól. Közülük a Fidesz és a KDNP jelöltjeit ismét elutasították, csak a Mi Hazánk jelöltjét, Radetzky Andrást választották meg a képviselők (189 igen, 1 nem). A két leszavazott jelölt helyett újakat kell állítani.

A döntés után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből.