Újabb milliárdok érkeznek Magyarországra az unióból, a diákok is örülhetnek

A tagállamok miniszterei áttekintették a Magyarország ellen 2018-ban indított, a szavazati jog felfüggesztésével is fenyegető jogállamisági eljárást, de annak lezárásáról egyelőre nem döntöttek – számolt be róla a Portfolio.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke még szeptember 23-án jelentette be, hogy a magyar kormány jogállamisági reformjainak pozitív értékelése nyomán a testület javasolja a 2022-ben bevezetett pénzügyi korlátozások megszüntetését. A végső döntéshez a tagállamokat képviselő EU Tanácsának minősített többségű jóváhagyására volt szükség, amelyet kedden délelőtt az Általános Ügyek Tanácsa adott meg.

A 2022 végén, még az Orbán-kormány idején elfogadott jogállamisági feltételességi határozat eredetileg mintegy 6,3 milliárd eurónyi kohéziós kötelezettségvállalást függesztett fel, elsősorban a közbeszerzések, a korrupcióellenes fellépés és az összeférhetetlenségi szabályok hiányosságai miatt. Az időközben elveszített és átcsoportosított források miatt ebből mára 4,2 milliárd euró maradt visszaszerezhető.