Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

A kereskedelmi gázolaj után visszaigényelhető összeget az év végéig literenként 25 forinttal megemelik, ami összességében 6,3 milliárd forint támogatást jelent a fuvarozói ágazatnak – mondta előterjesztői expozéjában Kármán András pénzügyminiszter.

Hozzátette: a közúti fuvarozás gazdasági jelentőségét aligha szükséges különösebben hangsúlyozni. A fuvarozás ugyanis nem önmagában álló tevékenység, hanem a gazdaság működésének egyik alapvető feltétele. Az ipari termelés, a mezőgazdaság, az építőipar és a kereskedelem egyaránt támaszkodik a közúti áruszállításra. Az alapanyagokat el kell juttatni a gyárakba, a késztermékeket a kereskedőkhöz, az élelmiszereket az üzletekbe. A vállalkozások működéséhez szükséges áruk jelentős része közúton jut el a rendeltetési helyére. Éppen ezért a közúti közlekedési ágazat költségeinek alakulása nem kizárólag az érintett vállalkozások belügye – mondta.

A Tisza vezérszónoka, Polgár György szerint ez az intézkedés célzott segítség azoknak a fuvarozóknak, akik a legnagyobb mértékben érzik az üzemanyag-drágulást. A fideszes Palóc André viszont úgy látja, hogy a kormány későn lép, és a jogosulti kört is szűken határozza meg. A literenkénti 25 forintos segítséggel szemben a fuvarozók kérése 128 forint volt, emlékeztetett az ellenzéki politikus. „Nagyon fontos mondat, hogy aki gyorsan ad, kétszer ad, csak ezzel már elkéstek. Tehát három hónappal ezelőtt lehetett volna adni, vagy jobbat lehet mondani, nem kellett volna kivezetni a védett árat. És akkor nem kéne ezt az egészet ebben a formában meglépniük” – fogalmazott.

A KDNP-s Hargitai János szerint is a védett ár bevezetésére lenne szükség. A Mi Hazánk vezérszónoka, Apáti István is kevesellte a 25 forintot.

Az Országgyűlés végül hosszú és olykor heves vita után 124 igennel, 30 nem ellenében és egy tartózkodás mellett megszavazta, hogy a fuvarozók az év végéig literenként 25 forinttal többet igényelhessenek vissza a kereskedelmi gázolaj jövedéki adójából.

A cikk alapjául szolgáló hanganyagot Herczeg Zsolt készítette.