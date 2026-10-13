Elévülés miatt megszüntették a Völner Pál elleni fegyelmi vizsgálatot

Az nszo.hu beszámolója szerint a fegyelmi biztos szeptember 11-én hozott határozatot. A vizsgálatot két magánszemély kezdeményezte februárban a Magyar Ügyvédi Kamaránál. Az ügyet először a Komárom-Esztergom Vármegyei Ügyvédi Kamarához továbbították, amely elfogultságot jelentett be, ezért végül a budapesti kamara vezető fegyelmi biztosát jelölték ki. Ő április 9-én rendelte el az előzetes vizsgálatot.

A bejelentők Völner Pál 2020-as nyilatkozatát kifogásolták, amelyet az Igazságügyi Minisztérium miniszterhelyetteseként adott a Magyar Hírlapnak a 2006-os rendőri intézkedésekről. A Fővárosi Ítélőtábla 2026. január 27-i jogerős ítélete szerint a jogvédő szervezetről tett valótlan állításai megsértették a Magyar Helsinki Bizottság jó hírnevét. A polgári perben az Igazságügyi Minisztériumot kötelezték sérelemdíj megfizetésére, a jogsértés közzétételére és bocsánatkérésre.

A bejelentők szerint Völner az ügyvédi tevékenységén kívüli magatartásával is súlyosan veszélyeztette az ügyvédi hivatás tekintélyét, ezért fegyelmi vétséget követett el. A fegyelmi biztos azonban a hároméves elévülési időre hivatkozva arra jutott, hogy a fegyelmi felelősségre vonás lehetősége legkésőbb 2023. december 31-én megszűnt – olvasható. Indoklása szerint a nyilatkozat Völner Pál államtitkári, politikusi tevékenységéhez kapcsolódott, és nem állt összefüggésben az ügyvédi hivatással.

A két bejelentő kifogást nyújtott be a határozat ellen. Álláspontjuk szerint a kijelentést Völner Pál személyesen tette, az ügyvédi törvény pedig az ügyvédi tevékenységen kívüli magatartás miatt is lehetővé teszi a fegyelmi felelősség megállapítását. A Budapesti Ügyvédi Kamara az nszo.hu megkeresésére nem adott érdemi tájékoztatást, arra hivatkozva, hogy a kért adatok ügyvédi titoktartás alá esnek. A kifogás elbírálásának eredményéről a lap nem számolt be.