Ukrajnában elfogadták a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt – a nap hírei

Fejes Péter Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, a jelöltnek nincs pártkötődése, megbízatása Polt Péter legfőbb ügyész döntésével, bizalomvesztésre hivatkozva szűnt meg. Fejes Péter közölte: vissza szeretné állítani az ügyészség önbecsülését, és visszaszerezni a társadalmi megbecsültséget. Az új legfőbb ügyészről az Országgyűlés dönt.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára Ötvös Károlyt, Gellért Károly Árpádot és Terhes Tibor Dávidot jelölte az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A jelöltekről kedden dönthet a parlament.

Eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a budapesti Déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdek védelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a minisztrelnök aztt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett.

Törvényesnek ítélte a bíróság a Seszták Miklóssal szembeni őrizetbe vételi eljárást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közleménye szerint a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó parlamenti határozat az ülést vezető elnök kihirdetésével azonnal véglegessé válik.

Elutasította az ügyészség a gyanúsítások, valamint a kutatások és lefoglalások elleni panaszokat az Erste-ügyben. Ebben hét embert, köztük Matolcsy György korábbi jegybankelnököt hallgatták ki gyanúsítottként hivatali visszaélés gyanúja miatt.

Újabb panaszt tett az Európai Bizottságnál a magyar kiskereskedelmi különadó miatt a Spar, mert a cég szerint az hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú áruházláncokat. A vállalat szerint az adóteher csökkentését célzó módosítás sem jelent megoldást, mert több száz üzletét nem tudja külön társaságokba szervezni.

Magyarországon fokozatos államháztartási konszolidációt vár a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiaárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után a Fitch. A nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanakkor rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése.

Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher – mondta az Államadósság Kezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfoliónak kifejtette: Magyarország az év végéig több mint 3 ezer milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét.

Stipsicz Andrást, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választották a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnökévé október 22-i hatállyal. Gulyás Balázs jelenlegi elnök megbízatása közös megegyezéssel október 21-én megszűnik, és az irányító testületből is távozik.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi kormány baloldali gazdaságpolitika érvényesül, ennek kulcseleme az adók növelése. A volt miniszterelnök a Bayer Showban azért is bírálta Magya Péter kormányát, mert szerinte beszállt a háborúba Ukrajna oldalán. A letartóztatott Fidesz-KDNP-s politikusokról azt mondta, hogy ártatlanok, nem korrupciós, hanem politikai ügyekről van szó, amelyek célja a jobboldal felszámolása.

Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A most független képviselő, korábban fideszes politikus, a város egykori polgármestere úgy nyilatkozott, önként távozik, már nem szeretné a statiszta szerepét játszani.

Rendkívüli ülést tart pénteken a Fővárosi Közgyűlés a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. A testület a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának működéséről tárgyal az október elsejei ülésen született megállapodások miatt.

A Fidesz a budapesti Bem téren tartja ünnepségét az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. A rendezvényen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária történész és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is.

Békemenet helyett zászlómenetet rendez október 23-án Budapesten, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány. A résztvevők egy 1848 méter hosszú magyar nemzeti zászlóval, majd egy székely zászlóval tisztelegnek a forradalom hősei előtt.

Ukrajnában a parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta: a jogszabály alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Orbán Anita külügyminiszter ezt fontos előrelépésnek nevezte, ám bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a folyamat még nem zárult le.

Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1.600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát.

Csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben - jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll.

Elutasította az Európai Unió hatéves pénzügyi keretére vonatkozó, módosított javaslatot az Európai Parlament négy politikai csoportjának vezetője. Az ír elnökségi javaslat 140 milliárd euróval csökkentené a hétéves keretköltségvetést annak érdekében, hogy a tagállamok között megállapodás szülessen az év végéig.

115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis- és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20–30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik.

Megosztva két amerikai közgazdász, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint modelljeik segítik a kormányokat és a jegybankokat abban, hogy hatékonyabban kezeljék a gazdasági visszaeséseket és az inflációt.