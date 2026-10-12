ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.83
usd:
327.05
bux:
142940.29
2026. október 12. hétfő Miksa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Ukrajnában elfogadták a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt – a nap hírei

Infostart

Fejes Péter Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ukrajnában elfogadták a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát.

Fejes Péter Vas megyei főügyészhelyettest javasolta legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Baka András kiemelte, a jelöltnek nincs pártkötődése, megbízatása Polt Péter legfőbb ügyész döntésével, bizalomvesztésre hivatkozva szűnt meg. Fejes Péter közölte: vissza szeretné állítani az ügyészség önbecsülését, és visszaszerezni a társadalmi megbecsültséget. Az új legfőbb ügyészről az Országgyűlés dönt.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára Ötvös Károlyt, Gellért Károly Árpádot és Terhes Tibor Dávidot jelölte az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága. A jelöltekről kedden dönthet a parlament.

Eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal a budapesti Déli körvasút beruházásának körülményei miatt. A GVH közlése szerint a hivatal elnöke a közérdek védelme és az uniós források elvesztésének kockázata miatt rendelte el a vizsgálatot. Korábban a minisztrelnök aztt mondta, hogy az ÁSZ elnök már hónapok óta tudott az európai számvevőszék kifogásairól, de nem lépett.

Törvényesnek ítélte a bíróság a Seszták Miklóssal szembeni őrizetbe vételi eljárást. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közleménye szerint a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó parlamenti határozat az ülést vezető elnök kihirdetésével azonnal véglegessé válik.

Elutasította az ügyészség a gyanúsítások, valamint a kutatások és lefoglalások elleni panaszokat az Erste-ügyben. Ebben hét embert, köztük Matolcsy György korábbi jegybankelnököt hallgatták ki gyanúsítottként hivatali visszaélés gyanúja miatt.

Újabb panaszt tett az Európai Bizottságnál a magyar kiskereskedelmi különadó miatt a Spar, mert a cég szerint az hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú áruházláncokat. A vállalat szerint az adóteher csökkentését célzó módosítás sem jelent megoldást, mert több száz üzletét nem tudja külön társaságokba szervezni.

Magyarországon fokozatos államháztartási konszolidációt vár a választások előtti költségvetési lazítás, valamint az aszálykárok és az energiaárak ellentételezését célzó kiadások időszaka után a Fitch. A nemzetközi hitelminősítő szerint ugyanakkor rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése.

Az euró bevezetése tovább csökkentheti a magyar állam hitelfelvételi költségeit, enélkül azonban ismét emelkedhet a kamatteher – mondta az Államadósság Kezelő Központ vezetője. Tardos Gergely a Portfoliónak kifejtette: Magyarország az év végéig több mint 3 ezer milliárd forint uniós forráshoz juthat, ami mérsékelheti az állam új hitelfelvételi igényét.

Stipsicz Andrást, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választották a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnökévé október 22-i hatállyal. Gulyás Balázs jelenlegi elnök megbízatása közös megegyezéssel október 21-én megszűnik, és az irányító testületből is távozik.

Orbán Viktor szerint a jelenlegi kormány baloldali gazdaságpolitika érvényesül, ennek kulcseleme az adók növelése. A volt miniszterelnök a Bayer Showban azért is bírálta Magya Péter kormányát, mert szerinte beszállt a háborúba Ukrajna oldalán. A letartóztatott Fidesz-KDNP-s politikusokról azt mondta, hogy ártatlanok, nem korrupciós, hanem politikai ügyekről van szó, amelyek célja a jobboldal felszámolása.

Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A most független képviselő, korábban fideszes politikus, a város egykori polgármestere úgy nyilatkozott, önként távozik, már nem szeretné a statiszta szerepét játszani.

Rendkívüli ülést tart pénteken a Fővárosi Közgyűlés a Fidesz-KDNP kezdeményezésére. A testület a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának működéséről tárgyal az október elsejei ülésen született megállapodások miatt.

A Fidesz a budapesti Bem téren tartja ünnepségét az 1956-os forradalom 70. évfordulóján. A rendezvényen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, Schmidt Mária történész és Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője is.

Békemenet helyett zászlómenetet rendez október 23-án Budapesten, az 1956-os forradalom 70. évfordulóján az 56 Lángja Közhasznú Alapítvány. A résztvevők egy 1848 méter hosszú magyar nemzeti zászlóval, majd egy székely zászlóval tisztelegnek a forradalom hősei előtt.

Ukrajnában a parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt. Magyar Péter miniszterelnök azt írta: a jogszabály alapjaiban teszi könnyebbé a magyar gyerekeknek az anyanyelvük használatát Kárpátalján. Orbán Anita külügyminiszter ezt fontos előrelépésnek nevezte, ám bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a folyamat még nem zárult le.

Elfogadták az uniós tagállamok külügyminiszterei az Oroszország elleni új szankciós listát, amely mintegy 1.600 névvel bővült. Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ez a legnagyobb kiterjesztés azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát.

Csúcstalálkozót tartanak az Európai Unió és az Egyesült Királyság vezetői november 20-án Brüsszelben - jelentette be az Európai Tanács. A tárgyalások középpontjában a stratégiai partnerség erősítése, valamint az európai béke és biztonság érdekében folytatott együttműködés elmélyítése áll.

Elutasította az Európai Unió hatéves pénzügyi keretére vonatkozó, módosított javaslatot az Európai Parlament négy politikai csoportjának vezetője. Az ír elnökségi javaslat 140 milliárd euróval csökkentené a hétéves keretköltségvetést annak érdekében, hogy a tagállamok között megállapodás szülessen az év végéig.

115 millió eurós védelmi innovációs programot hoz létre az Európai Unió, hogy támogassa a kis- és közepes vállalkozások új védelmi technológiáinak fejlesztését és piacra jutását. A programban 20–30 kezdeményezést finanszíroznak, és a támogatható költségek akár teljes egészét is fedezhetik.

Megosztva két amerikai közgazdász, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjainak kidolgozásáért. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint modelljeik segítik a kormányokat és a jegybankokat abban, hogy hatékonyabban kezeljék a gazdasági visszaeséseket és az inflációt.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ukrajnában elfogadták a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt – a nap hírei

ukrajna

a nap hírei

legfőbb ügyész

baka andrás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rossz hírek szülőknek a gyerekek képernyőidejéről – ezt kéne tenni

Rossz hírek szülőknek a gyerekek képernyőidejéről – ezt kéne tenni

Egyre több szakember kongat vészharangot a gyerekek és fiatalok képernyőidejének csökkentéséért. Mint egy tudományos konferencia eredményfelsorolásából hétfőn kiderült, a gyerekek első három évében a fejlődés mindent területét rontja a képernyőhasználat, erről is beszélt az InfoRádióban Nagy Péter gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos, a Bethesda Gyermekkórház tudományos igazgatóhelyettese.
Ukrajna: ezért örül a magyar kormány

Ukrajna: ezért örül a magyar kormány

Fontos előrelépés a kárpátaljai magyarok oktatási jogainak ügyében, hogy az ukrán parlament elfogadta a kisebbségi nyelveken folyó oktatásról szóló törvényt – jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalán hétfőn. A fejleményekről Magyar Péter miniszterelnök is hírt adott.
 

Magyar Péter a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!

Megtette Ukrajna, amit Magyarország kért, kezdődhetnek az uniós tárgyalások

„Mini diktátor”, „az első gyanúsított”, „ÁVH” – reakciók Magyar Péter felszólalására

„Fél év, nem jött sem macskaadó, sem atomháború” – Magyar Péter a parlamentben

Felfüggesztve – Részletesebb vizsgálat alá vetik a vadászó tiszás ügyét

Öt pontból álló közleményt tett közzé a Fidesz

VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagyot szárnyalt az OTP, feszült a helyzet a kötvénypiacokon

Nagyot szárnyalt az OTP, feszült a helyzet a kötvénypiacokon

Tovább fokozódtak a kötvénypiaci aggodalmak, miután az Egyesült Államok mellett Franciaország államadósság-helyzete és költségvetési bizonytalansága is egyre nagyobb nyomás alá helyezi a piacokat. Hétfőn az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgásokat láthattunk, míg Európában és az amerikai részvénypiacokon óvatos kereskedés zajlott a megugró olajárak és a héten induló gyorsjelentési szezon árnyékában. Míg az Egyesült Államokban a Columbus Day miatt a kötvénypiacok zárva tartottak, a tőzsdéken a befektetők a friss inflációs adatokra és a banki jelentésekre várva kivárásra rendezkedtek be. Idehaza a pénteki több mint 6 százalékos plusz után tovább folytatódott az OTP emelkedése. A befektetői aggodalmakat – úgy tűnik – egyelőre képes eloszlatni a bejelentett részvény-visszavásárlás.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szőlő metszése ősszel, szaporítás vesszőről és új szőlő ültetése ősszel: így alapozd meg most a jövő évi bőséges termést

Szőlő metszése ősszel, szaporítás vesszőről és új szőlő ültetése ősszel: így alapozd meg most a jövő évi bőséges termést

A szőlő őszi szőlőgondozásánál a metszés, a vesszőről történő szaporítás és az új tőkék ültetése is meghatározó lehet a következő szezonban.

BBC
Business Sport Travel Science
On Yemen's desert battlefield, a war with global consequences is being waged

On Yemen's desert battlefield, a war with global consequences is being waged

Yemen's entrenched civil war is now impossible to ignore. But in operating rooms in its port city of Aden, geopolitics feels remote.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 21:47
Jőnnek a hókotrók, Vitézy Dávid intézkedett
2026. október 12. 19:51
Gáncs Kristóf a beregszászi kórházfejlesztésről: az Ökumenikus Segélyszervezet így tud közvetve „sebeket bekötözni”
×
×