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Stockholm, 20261012. John Hassler svéd közgazdaságtan-professzor, Ellen Moons, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia fõtitkára és Timo Boppart bizottsági tag (b-j) bejelenti a 2026. évi közgazdasági Nobel-emlékdíj várományosait a Svéd Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban 2026. október 12-én. Az idei díjat az amerikai Robert E. Hall és Michael Woodford kapja a makrogazdasági stabilizáció mikroökonómiai alapjaiért.
Nyitókép: Anders Wiklund

Két amerikai tudós kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

Infostart / MTI

Robert E. Hall és Michael Woodford amerikai közgazdászok kapják idén a közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémiától, amely hétfőn jelentette be döntését Stockholmban.

A közgazdasági Nobel-emlékdíjat a svéd központi bank, a Svéd Nemzeti Bank (Sveriges Riksbank) alapította 1968-ban, fennállásának 300. évfordulója alkalmából. Célja az Alfred Nobel által alapított díjak kiegészítéseként a közgazdaságtudomány terén elért eredmények elismerése. Elnevezése hivatalosan: a Svéd Nemzeti Bank Alfred Nobel Közgazdaságtudományi Emlékdíja, amelyet a Svéd Királyi Tudományos Akadémia ítél oda.

A díjjal járó, Gunvor Svensson-Lundqvist tervezte érem előlapján a díjalapító portréját a többitől eltérő szögből ábrázolták. Alatta a svéd központi bank emblémája, két egymást keresztező bőségszaru, körben a Sveriges Riksbank till Alfred Nobels Minne 1968 (Svéd Nemzeti Bank Alfred Nobel emlékére) felirat látható.

A hátlapon a díjat odaítélő tudományos testület jelképe, Észak Csillaga látható a Kungliga Vetenskaps Akademien (Svéd Királyi Tudományos Akadémia) felirattal. A kitüntetettek nevét a 66 milliméter átmérőjű, 18 karátos aranyból készült érme oldalába gravírozzák. Ez egyszer galibát is okozott: 1975-ben a szovjet Leonyid Kantorovics és az amerikai Tjalling Koopmans érmét a díj átadásakor véletlenül összecserélték. Erre csak akkor derült fény, amikor a két tudós már hazautazott, és hosszas erőfeszítésekbe telt, mire a tévedést orvosolni tudták. A kézzel írott svéd nyelvű diploma barna bőrbe kötött, egyedi tervezésű műalkotás, amely a kitüntetett nevét és az indoklást tartalmazza. A díjjal az idén 12 millió svéd korona (mintegy 387 millió forint) összegű jutalom jár.

A díjat most 58. alkalommal ítélték oda, a 101 kitüntetett közül 26-an egyedül, 21 alkalommal ketten, tizenegy alkalommal hárman megosztva részesültek az elismerésben. Az eddigi legfiatalabb díjazott a francia-amerikai Esther Duflo, aki 2019-ben 46 évesen, a legidősebb az amerikai Leonid Hurwicz, aki 2007-ben 90 évesen kapta az elismerést. A ma élő legidősebb közgazdasági Nobel-emlékdíjas a 97 éves amerikai Vernon L. Smith, akit 2002-ben tüntettek ki. A díjat eddig három nő kapta meg: 2009-ben az amerikai Elinor Ostrom, 2019-ben Esther Duflo és 2023-ban az amerikai Claudia Goldin, utóbbi közülük az egyetlen, aki egyedül kapta meg a kitüntetést.

A közgazdasági Nobel-emlékdíj esetén is van példa „családi" díjra: az első kitüntetett, az 1969-ben díjazott holland Jan Tinbergen öccse, Nikolaas Tinbergen 1973-ban megkapta az orvosi-élettani Nobel-díjat, az 1974-ben kitüntetett Gunnar Myrdal felesége, Alva Myrdal 1982-ben Nobel-békedíjban részesült. 2019-ben Esther Duflo és férje, az indiai-amerikai Abhijit Banerjee – a díj történetének egyetlen házaspárjaként – kapta meg a közgazdasági Nobel-emlékdíjat.

A magyar születésű tudósok közül 1994-ben az amerikai John C. Harsanyit (Harsányi János, 1920-2000) ismerték el megosztott közgazdasági Nobel-emlékdíjjal "a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúly-analízis területén végzett úttörő munkásságáért".

Az elmúlt tíz év közgazdasági Nobel-emlékdíjasai:

2016 - Az amerikai-brit Oliver Hart és a finn Bengt Holmström a szerződéselmélet területén folytatott kutatásaikért.

2017 - Az amerikai Richard H. Thaler a viselkedési közgazdaságtan területén folytatott kutatásaiért.

2018 - Az amerikai William D. Nordhaus és Paul M. Romer „a világgazdaság hosszú távú fenntartható növekedésével" kapcsolatos munkásságáért.

2019 - Az indiai-amerikai Abhijit Banerjee, a francia-amerikai Esther Duflo és az amerikai Michael Kremer a globális szegénység enyhítéséért végzett munkájáért.

2020 - Az amerikai Paul R. Milgrom és Robert B. Wilson az árverések mechanizmusának elméleti és gyakorlati kutatásában végzett munkájáért.

2021 - A kanadai David Card, az amerikai Joshua D. Angrist és a holland-amerikai Guido W. Imbens "az ok-okozati összefüggések elemzéséhez nyújtott módszertani hozzájárulásukért".

2022 - Az amerikai Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond és Philip H. Dybvig a bankok szerepének és pénzügyi krízishelyzetek kutatásáért.

2023 - Az amerikai Claudia Goldin (aki egyben az ezredik Nobel-díjas) „a nők munkaerőpiaci eredményeinek jobb megértése érdekében végzett kutatásaiért".

2024 - A török-amerikai Daron Acemoglu, a brit-amerikai Simon Johnson és James A. Robinson az intézmények kialakulásának és a jólétre gyakorolt hatásának tanulmányozásáért.

2025 – Az amerikai-izraeli Joel Mokyr, a francia Philippe Aghion és a kanadai Peter Howitt „az innováció-vezérelt gazdasági növekedés magyarázatáért".

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Kezdőlap    Külföld    Két amerikai tudós kapta a közgazdasági Nobel-emlékdíjat

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