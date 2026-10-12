Távozik a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója, új elnököt választottak

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testülete hétfői ülésén úgy határozott, hogy Gulyás Balázs elnöki megbízatása 2026. október 21-i hatállyal, közös megegyezéssel megszűnik, és ezzel egyidejűleg az Irányító Testületből is távozik. Jakab Roland vezérigazgató ugyancsak közös megegyezéssel, október 21-i hatállyal fejezi be vezetői tevékenységét. Az Irányító Testület – a kormányzat javaslatára – Stipsicz Andrást, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választotta új tagjává és a HUN-REN elnökévé október 22-i hatállyal, a HUN-REN-re vonatkozó szabályok tervezett módosításáig és a vezetői pozíció pályázat útján történő betöltéséig – derül ki a HUN-REN közleményéből. Hozzátették: a változások nem érintik a HUN-REN működését, az zavartalan marad.

Tanács Zoltán vasárnap egy interjúban idézte fel: a nemzeti kutatási és tudománypolitikai hálózat, azaz a HUN-REN vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsicz András, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére.

„Az Irányító Testület elismerését és köszönetét fejezi ki Gulyás Balázsnak és Jakab Rolandnak a magyar kutatási hálózat átfogó megújításában végzett meghatározó vezetői munkájukért. Tevékenységük nyomán a HUN-REN új jogi, intézményi és működési alapokra helyeződött, nemzetközi kapcsolatai megerősödtek, a kutatási intézmények jelentősen megemelt, hosszú távú finanszírozása pedig új távlatokat nyitott a magyar kutatók számára” – közölte a HUN-REN.

Felidézték: a megújulás mérföldköve a HUN-REN 2025. október 28-i, önálló, sajátos jogállású szervezetként történő létrehozása volt. A tudomány és a kutatás szabadságának elvére épülő, a kormányzattól független kutatási hálózatban a közös célok és küldetés mellett a kutatási intézmények megőrizték autonómiájukat, jogfolytonosságukat és tudományos, innovációs önállóságukat. A hálózati működés egyúttal erősíti a szervezeti hatékonyságot, a tudásmegosztást és a kutatási eredmények társadalmi hasznosulását. „Gulyás Balázs 2023 májusában és Jakab Roland 2023 júliusában megkezdett munkája nyomán, nemzetközi tudományos értékelésre építve, megszűntek a korábbi költségvetési működés korlátai, és megteremtődtek egy rugalmasabb, teljesítményorientáltabb, nemzetközileg versenyképesebb kutatási hálózat feltételei. A tudományos teljesítmény további erősítése változatlanul fontos feladat, amely mellett az eddigi eredmények tárgyilagos elismerése és méltó megbecsülése is indokolt” – írták.