ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.18
usd:
326.77
bux:
143020.52
2026. október 12. hétfő Miksa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Stipsicz András matematikus, a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet igazgatója beszédet mond, miután átvette a Bolyai-díjat a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepségen 2025. május 13-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Távozik a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója, új elnököt választottak

Infostart

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter vasárnap előrevetítette a változást.

A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat Irányító Testülete hétfői ülésén úgy határozott, hogy Gulyás Balázs elnöki megbízatása 2026. október 21-i hatállyal, közös megegyezéssel megszűnik, és ezzel egyidejűleg az Irányító Testületből is távozik. Jakab Roland vezérigazgató ugyancsak közös megegyezéssel, október 21-i hatállyal fejezi be vezetői tevékenységét. Az Irányító Testület – a kormányzat javaslatára – Stipsicz Andrást, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet eddigi főigazgatóját választotta új tagjává és a HUN-REN elnökévé október 22-i hatállyal, a HUN-REN-re vonatkozó szabályok tervezett módosításáig és a vezetői pozíció pályázat útján történő betöltéséig – derül ki a HUN-REN közleményéből. Hozzátették: a változások nem érintik a HUN-REN működését, az zavartalan marad.

Tanács Zoltán vasárnap egy interjúban idézte fel: a nemzeti kutatási és tudománypolitikai hálózat, azaz a HUN-REN vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsicz András, a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére.

„Az Irányító Testület elismerését és köszönetét fejezi ki Gulyás Balázsnak és Jakab Rolandnak a magyar kutatási hálózat átfogó megújításában végzett meghatározó vezetői munkájukért. Tevékenységük nyomán a HUN-REN új jogi, intézményi és működési alapokra helyeződött, nemzetközi kapcsolatai megerősödtek, a kutatási intézmények jelentősen megemelt, hosszú távú finanszírozása pedig új távlatokat nyitott a magyar kutatók számára” – közölte a HUN-REN.

Felidézték: a megújulás mérföldköve a HUN-REN 2025. október 28-i, önálló, sajátos jogállású szervezetként történő létrehozása volt. A tudomány és a kutatás szabadságának elvére épülő, a kormányzattól független kutatási hálózatban a közös célok és küldetés mellett a kutatási intézmények megőrizték autonómiájukat, jogfolytonosságukat és tudományos, innovációs önállóságukat. A hálózati működés egyúttal erősíti a szervezeti hatékonyságot, a tudásmegosztást és a kutatási eredmények társadalmi hasznosulását. „Gulyás Balázs 2023 májusában és Jakab Roland 2023 júliusában megkezdett munkája nyomán, nemzetközi tudományos értékelésre építve, megszűntek a korábbi költségvetési működés korlátai, és megteremtődtek egy rugalmasabb, teljesítményorientáltabb, nemzetközileg versenyképesebb kutatási hálózat feltételei. A tudományos teljesítmény további erősítése változatlanul fontos feladat, amely mellett az eddigi eredmények tárgyilagos elismerése és méltó megbecsülése is indokolt” – írták.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Távozik a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója, új elnököt választottak

elnök

távozás

vezérigazgató

hun-ren

stipsicz András

tanács zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Fél év, nem jött sem macskaadó, sem atomháború” – Magyar Péter parlamenti beszéde
cikkünk frissül

„Fél év, nem jött sem macskaadó, sem atomháború” – Magyar Péter parlamenti beszéde
A miniszterelnök napirend előtt a parlamentben felidézte, mit mondott napra pontosan fél évvel ezelőtt Orbán Viktor gratulációjára a választási győzelem estéjén. Megköszönte a figyelmet, az aktivitást, a kíváncsiságot, az energiát és a vitákat, mert szerinte ez a legfontosabb lépés Magyarország gyógyulása felé az úton. Jövő héten érkezik a jövő évi költségvetés.
 

Megvan Baka András új legfőbbügyész-jelöltje

Felfüggesztve – Részletesebb vizsgálat alá vetik a vadászó tiszás ügyét

A Békemenet ugyan elmarad, de lesz helyette más – Magyar Péter már reagált is

Magyar Péter, december 24., orvoskamara, büdzsé – sűrű hét a parlamentben

Igen tömören leírta heti programját Magyar Péter

Öt pontból álló közleményt tett közzé a Fidesz

Cseh választások után: nem egészen erre számíthatott Andrej Babis

Cseh választások után: nem egészen erre számíthatott Andrej Babis

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint stabilizálta magát a cseh kormánypárt a hétvégi kettős választáson. A közelgő második forduló után tisztul még a kép, de az már most látszik, hogy az ellenzéken belül komoly átrendeződés körvonalazódik. Mészáros Andor mondta el a részleteket.
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Elszabadult a háború: megbénult a légiforgalom a Közel-Kelet legerősebb államában

Elszabadult a háború: megbénult a légiforgalom a Közel-Kelet legerősebb államában

A húszik támadásai miatt szinte teljesen leállt Szaúd-Arábia légiforgalma - jelentette a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes részletek derültek ki: a Deloitte is segíthetett Abramovics vagyonának eltüntetésében

Döbbenetes részletek derültek ki: a Deloitte is segíthetett Abramovics vagyonának eltüntetésében

A BBC szerint hamisított dokumentumokat használtak Roman Abramovics vagyona adózásának elkerülése érdekében.

BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky says Russia hit Ukrainian power plant 'immediately after' Trump declared energy ceasefire

Zelensky says Russia hit Ukrainian power plant 'immediately after' Trump declared energy ceasefire

The Kremlin says it will comment on the apparent ceasefire, announced by President Trump over the weekend, when "we have anything to say".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 13:04
„Fél év, nem jött sem macskaadó, sem atomháború” – Magyar Péter parlamenti beszéde
2026. október 12. 12:52
Déli körvasút – Eljárást indított a GVH
×
×