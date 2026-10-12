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Európa térképe egy 2 eurós pénzérmén.
Nyitókép: Unsplash

Négy uniós pártcsalád is „kiakadt” az új költségvetési javaslat miatt

Infostart / MTI

Elutasította az Európai Unió 2028-2034-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretére (MFF) vonatkozó, az ír soros elnökség által előterjesztett módosított kompromisszumos javaslatot az Európai Parlament (EP) négy politikai csoportjának vezetője hétfőn kiadott közös nyilatkozatában.

Az Európai Néppárt (EPP), a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D), a Renew Europe liberális frakció és a Zöldek vezetői mély megdöbbenésüknek adtak hangot az október 15-16-i európai uniós csúcstalálkozó előtt ismertetett javaslat miatt.

A szombaton benyújtott ír elnökségi javaslat 140 milliárd euróval csökkentené a hétéves keretköltségvetést annak érdekében, hogy a tagállamok közötti megosztottságot áthidalva megállapodás jöjjön létre arról az év végéig. A tervezet szerint az új uniós büdzsé meghaladná az EU előző, mintegy 1200 milliárd euró értékű költségvetését, de elmaradna a 2028-2034-es időszakra korábban előirányzott közel 1985 milliárd eurótól.

Az EP-frakciók vezetői közös nyilatkozatukban az írták: az ír elnökség előterjesztése nem szolgálhat alapul az Európai Parlament hozzájárulásához a következő hosszú távú uniós költségvetés elfogadásához.

A nyilatkozat szerint a javasolt megszorítások az inflációt és a gazdasági növekedést figyelembe véve 161 milliárd euróval, azaz 10 százalékkal csökkentenék az uniós költségvetés reálértékét a jelenlegi pénzügyi kerethez képest

.„Ez a csökkentés veszélyezteti az unió képességét arra, hogy tartósan reagáljon az előttünk álló kihívásokra, és megerősítse Európa szerepét egy egyre viharosabb geopolitikai helyzetben”

– írták.

Rámutattak, hogy az Európai Bizottság eredeti javaslata az unió bruttó nemzeti jövedelmének 1,15 százalékában határozta meg a következő költségvetés nagyságát, ami a jelenlegi pénzügyi kerettel azonos nagyságot jelent. Szerintük, azáltal hogy az ír elnökség a bizottság javaslata alatti szintről indítaná a tárgyalásokat, éppen akkor zsugorítaná az EU költségvetését a gazdaság méretéhez képest, „amikor Európától többet várnak”.

A négy frakció vezetője szerint a tárgyalási keretdokumentum aláássa a bizottság azon törekvését, hogy finanszírozza az új európai prioritásokat.

Kifogásolták hogy a tervezet 13 százalékkal csökkentené az európai versenyképességi alap, csaknem 10 százalékkal a Horizont Európa kutatási és innovációs program, 14 százalékkal pedig a stratégiai infrastruktúra és a katonai mobilitás finanszírozását.

A javaslat emellett 35 százalékkal nyesné vissza az uniós polgári védelmi mechanizmus költségvetését, amely egyebek között az erdőtüzek és az éghajlatváltozással összefüggő katasztrófák kezelését szolgálja. Emellett a Globális Európa elnevezésű, az EU külső fellépéseit finanszírozó program forrásai csaknem 16 százalékkal csökkennének.

„Ezek a megszorítások gyengítenék az egységes piacot, aláásnák Európa versenyképességét és biztonságát, csökkentenék az EU képességét a megfizethetőségi válság kezelésére, és mérsékelnék globális befolyását” – hívták fel a figyelmet.

A nyilatkozatban megkérdőjelezték az ír elnökség azon állítását is, amely szerint az új költségvetés 30 százalékos növekedést jelentene. Úgy vélték, ez az összehasonlítás félrevezető, mert figyelmen kívül hagyja az inflációt és a gazdasági növekedést. Hozzátették, hogy a tagállami költségvetések ugyanebben az időszakban 68 százalékkal emelkedtek.

A frakcióvezetők új uniós saját források bevezetését sürgették annak érdekében, hogy a közös prioritások finanszírozása ne növelje tovább a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomást. Emlékeztettek, hogy az EP korábbi javaslatai között szerepel az online szerencsejáték- és fogadási szolgáltatások megadóztatása, a kriptoeszközökhöz kapcsolódó hozzájárulás, valamint a nagy digitális platformokat terhelő különadó.

„Ez utóbbi új saját forrás önmagában akár évi 25 milliárd euró bevételt is generálhatna, a bizottság 2025 júliusában bemutatott saját forrásokra vonatkozó csomagjában tervezett 57,4 milliárd eurón felül” – mutattak rá.

Leszögezték továbbá, hogy új uniós saját forrásokról szóló megállapodás hiányában nem fogják támogatni a következő többéves pénzügyi keret parlamenti jóváhagyását.

Emlékeztettek arra, hogy az Európai Parlament 2026 áprilisában abszolút többséggel fogadta el a következő pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalási álláspontját, és annak fenntartásához ragaszkodnak.

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Kezdőlap    Külföld    Négy uniós pártcsalád is „kiakadt” az új költségvetési javaslat miatt

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