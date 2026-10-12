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Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Hiába panaszkodott Erste-ügyben a gyanúsítás ellen Matolcsy György

Infostart / MTI

Elutasította a gyanúsítások, kutatások és lefoglalások elleni panaszokat a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség abban az ügyben, amelyben a gyanú szerint a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Bankfelügyeleti Központjához tartozó főosztályokat irányító egyes emberek 2023-ban – vezetői utasításra – hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalattal rendelkező magyar bankra. Ez a felügyeleti nyomásgyakorlás azt célozta és el is érte azt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről – közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn.

A nyomozás Simor Andrásnak, az MNB Matolcsy Györgyöt megelőző elnökének egy interjúja alapján indult áprilisban. Simor András az ellene irányuló nyomásgyakorlásról beszélt az Erste Bank bécsi anyabankjában, az Erste Groupban viselt felügyelőbizottsági tagságával kapcsolatban. Az eljárás során a KR NNI mind az MNB-től, mind az Erste Banktól szerzett be dokumentumokat.

Az ügyészség hétfői tájékoztatása szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által gyanúsítottként kihallgatott hét személy közül hatan éltek a gyanúsítás, öten pedig a kutatás és lefoglalás ellen panasszal.

A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a panaszokat és a nyomozás iratait megvizsgálta, a panaszokat – mint alaptalanokat – elutasította – olvasható a közleményben.

A büntetőeljárási törvény szerint ha a rendelkezésre álló adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján meghatározott ember megalapozottan gyanúsítható bűncselekmény elkövetésével, őt a nyomozó hatóság, illetve egyes esetekben az ügyészség gyanúsítottként hallgatja ki.

A nyomozás adatai – így különösen a feljelentések, a megkeresések eredménye, a tanúvallomások, valamint az egyéb okirati bizonyítékok – alapján a kihallgatott emberek a terhükre rótt bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsíthatók voltak – írta az ügyészség.

A tényállás teljes körű tisztázása, a védekezések ellenőrzése a nyomozás további feladatát képezi, s emellett a kutatásokra és lefoglalásokra is törvényesen került sor.

A kutatás ellen a törvény további jogorvoslatot, bírósághoz fordulást tesz lehetővé – áll az ügyészségi közleményben.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szeptember 22-én gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre az Erste-üggyel kapcsolatban hivatali visszaélés bűntette miatt indult eljárásban. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) az MTI megkeresésére akkor azt közölte, hogy a nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnökét. Az MNB elnöki tisztségét 2013 és 2025 között Matolcsy György töltötte be.

Matolcsy György szeptember 22-én a YouTube-csatornáján közzétett videójában „hamis mesének” nevezte az esetet, amely „tényszerűen nem állja meg a helyét”. Közlése szerint erre utal, hogy az Erste vezetői nem tettek feljelentést az ügyben.

A volt jegybankelnök október 3-án azt közölte, hogy nem fogadja el gyanúsítását az Erste-ügyben, az ellen panasszal élt az ügyészségnél, az ügyről nem nyilatkozik.

Matolcsy György úgy fogalmazott: „2026. szeptember 22-én a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatott ki egy, a Magyar Nemzeti Bank 2023-2024-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. A gyanúsítást nem fogadom el”. Közleménye szerint a gyanúsítással szembeni panaszát védője szeptember 28-án írásban is indokolta az ügyészségnek, kérve vizsgálják meg, hogy megalapozott volt-e a gyanúsítás a közlés idején rendelkezésre álló adatok alapján.

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