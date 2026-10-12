Déli körvasút – Eljárást indított a GVH

Eljárást indított a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a budapesti Déli körvasút beruházás ügyében.

Közleményében a GVH hangsúlyozta, hogy korábban nem kapott konkrét jelzést, illetve információt az ügyben, sem magyar állami, kormányzati szervezetek, sem európai uniós intézmények nem fordultak a versenyhivatalhoz.

A GVH elnöke a közérdek védelme és az uniós forrásvesztés kockázata miatt a tudomására jutáskor elrendelte a beruházás körülményeinek felderítéséhez szükséges hatósági eljárást – közölte a hivatal.

A versenyhivatal nyomon követi a Déli körvasút beruházással kapcsolatos információkat, és egyelőre a sajtón keresztül értesült arról, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a GVH-hoz fordul az ügyben. Hivatalos megkeresést, konkrét bejelentést a GVH egyelőre nem kapott a közlemény szerint.

A hatóság rámutatott: a beruházás ajánlatkérőjének törvényi kötelezettsége jelezni a GVH-nak, ha egy tenderen a versenyszabályokba ütköző magatartást észlel. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a tiltott versenykorlátozó megállapodások felderítéséhez rendelkezésére álló hatósági eszköz a helyszíni rajtaütés lehetősége, amit a GVH vizsgálói minden esetben bírói engedéllyel végezhetnek. Az egyes vállalkozások között megvalósult jogsértő egyeztetések hatékony felderítését, a bizonyítékok begyűjtését jelentősen nehezíti, adott esetben meg is hiúsíthatja a nyilvánosság idejekorán történő bevonása, mert ilyen esetben fennáll a veszélye annak, hogy az érintett cégek eltüntetik a bizonyítékokat – jelezte a versenyhivatal.

Ez az oka annak, hogy a GVH a cégek közötti tiltott együttműködések konkrét vizsgálatairól, az induló, illetve folyamatban lévő versenykorlátozó kartellügyekről nem közöl információt, mert a proaktív kommunikáció az eljárások további eredményességét veszélyeztetné - írta közleményében a versenyhatóság.