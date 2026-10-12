Kiderült, kik lehetnek az NVVH elnökhelyettesei

Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága javaslatot tett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi pozíciójára. Eszerint a bizottság. Ötvös Károlyt a közpénzügyi elnökhelyettesi pozícióra, Gellért Károly Árpádot a vádemelésért felelős elnökhelyettesi pozícióra, Terhes Tibor Dávidot pedig a fellebbviteli elnökhelyettesi pozícióra javasolja.

Hantosi István tiszás képviselő, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke a Facebook-oldalán arról számolt be. hogy az elmúlt héten számos pályázót meghallgattak és állítása szerint a legalkalmasabb, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező és felkészült személyeket választottak ki a tisztségekre.

Hozzátette, hogy a meghallgatásokat független civil szervezetek szakértői is segítették, akik szakmai tapasztalatukkal és meglátásaikkal hozzájárultak a folyamat alaposságához. Hantosi István szerint a bizottság által javasolt személyeket a civil szervezetek többsége is támogatta.

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság múlt héten jelölte ki azokat a pályázókat, akiknek a meghallgatását kezdeményezték az NVVH még betöltetlen három elnökhelyettesi posztjára. A zárt ülés után sem a pályázók számát, sem a pályázók nevét nem árulták el. A parlamentben kedden szavazhatnak az elnökhelyettesekről.