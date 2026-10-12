ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.38
usd:
326.46
bux:
142763.72
2026. október 12. hétfő Miksa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hantosi István, a bizottság Tisza párti elnöke (j3), Melléthei-Barna Márton (Tisza Párt), a testület alelnöke (j4) és Gáborné Túri Izabella, a bizottság fõmunkatársa (j2) az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országház Tisza Kálmán-termében 2026. október 12-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Kiderült, kik lehetnek az NVVH elnökhelyettesei

Infostart

Kiderült, hogy kiket talált alkalmasnak az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi pozíciójára.

Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága javaslatot tett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi pozíciójára. Eszerint a bizottság. Ötvös Károlyt a közpénzügyi elnökhelyettesi pozícióra, Gellért Károly Árpádot a vádemelésért felelős elnökhelyettesi pozícióra, Terhes Tibor Dávidot pedig a fellebbviteli elnökhelyettesi pozícióra javasolja.

Hantosi István tiszás képviselő, az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság elnöke a Facebook-oldalán arról számolt be. hogy az elmúlt héten számos pályázót meghallgattak és állítása szerint a legalkalmasabb, kiemelkedő szakmai tudással rendelkező és felkészült személyeket választottak ki a tisztségekre.

Hozzátette, hogy a meghallgatásokat független civil szervezetek szakértői is segítették, akik szakmai tapasztalatukkal és meglátásaikkal hozzájárultak a folyamat alaposságához. Hantosi István szerint a bizottság által javasolt személyeket a civil szervezetek többsége is támogatta.

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság múlt héten jelölte ki azokat a pályázókat, akiknek a meghallgatását kezdeményezték az NVVH még betöltetlen három elnökhelyettesi posztjára. A zárt ülés után sem a pályázók számát, sem a pályázók nevét nem árulták el. A parlamentben kedden szavazhatnak az elnökhelyettesekről.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, kik lehetnek az NVVH elnökhelyettesei

igazságügyi bizottság

hantosi istván

nvvh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az IMF adóreformot kér – Elemző: így állunk

Az IMF adóreformot kér – Elemző: így állunk
Drasztikus javaslatot tett a kormánynak a Nemzetközi Valutaalap (IMF), melynek szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozatot követően tették közzé előzetes megállapításaikat Magyarország gazdasági helyzetéről, a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet vezetője szerint a nagy részük ismerős a hazai közgazdászoknak.
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Mindenkinél kihúzta a gyufát Trump döntése, megtört Kijev ellenállása az egyik legfontosabb kérdésben - Híreink az orosz-ukán háborúból hétfőn

Az orosz dízelexport tilalmának ideiglenes feloldásával Donald Trump messze nem csak a NATO-tagállamokat döbbentette le: a republikánusok nagy része is felháborodott az ötleten. Mint kiderült, az amerikai elnök konkrétan megfenyegette Kijevet is: ha nem állítja le az orosz petrokémiai célpontok támadását, Washington beszünteti a fegyverszállítmányokat, majd az ukránok válaszát meg sem várva hirdetett tűzszünetet. Kijev egy másik ponton is megtörni látszik: Vologyimir Zelenszkij elnök veszít népszerűségéből, és bejelentette, hogy a korábbiakkal ellentétben mégis hajlandó kiírni a tartós béke előtt a választásokat, ha Moszkva belemegy egy 60 napos fegyvernyugvásba. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Lannert Judit az iskolai telefonbetiltásról: hamarosan fordulat jöhet a szabályozásban?

Megszólalt Lannert Judit az iskolai telefonbetiltásról: hamarosan fordulat jöhet a szabályozásban?

A gyerekek digitális jóllétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában látják.

BBC
Business Sport Travel Science
Power outages reported in Ukraine after Russian strikes despite Trump's 'energy ceasefire' claim

Power outages reported in Ukraine after Russian strikes despite Trump's 'energy ceasefire' claim

An "energy ceasefire" could see both sides pausing attacks on each other's energy facilities. Moscow has yet to comment on the move.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 10:33
A Békemenet ugyan elmarad, de lesz helyette más – Magyar Péter már reagált is
2026. október 12. 10:07
Öt pontból álló közleményt tett közzé a Fidesz
×
×