ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.27
usd:
326.82
bux:
142842.56
2026. október 12. hétfő Miksa
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Seszták Miklós, a térség fideszes országgyûlési képviselõje a Szent Damján Görögkatolikus Kórház felújításáról tartott sajtótájékoztatón Kisvárdán 2026. március 24-én. A kórház 1 milliárd 887 millió forint támogatást nagyrészt energetikai beruházásokra fordítja majd.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

NVVH: a bíróság első- és másodfokon egyaránt törvényesnek ítélte Seszták Miklós őrizetbe vételét

Infostart / MTI

A bíróság első- és másodfokon egyaránt törvényesnek ítélte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) Seszták Miklóssal szembeni őrizetbe vételi eljárását – közölte az NVVH.

A mentelmi joggal rendelkező országgyűlési képviselő elleni büntetőeljárás korlátját a büntetőeljárási törvény 719. paragrafusában szabályozták. Eszerint mentelmi joggal rendelkező embert csak a mentelmi joga felfüggesztését követően lehet gyanúsítottként kihallgatni, vele szemben büntetőeljárási kényszerintézkedést alkalmazni – idézték fel.

A mentelmi jog felfüggesztése egy egyedi, konkrét személyre és ügyre vonatkozó parlamenti határozat, amely döntés az ülést vezető elnök általi kihirdetésével azonnal véglegessé válik – írták, hozzátéve, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló országgyűlési határozat Magyar Közlönyben való közzététele csak utólagos tájékoztatás.

Az NVVH e jogi álláspont alapján vette őrizetbe Seszták Miklós országgyűlési képviselőt szeptember 28-án; a Budai Központi Kerületi Bíróság szeptember 30-án az NVVH indítványa alapján elrendelte Seszták Miklós letartóztatását, és megállapította, hogy a képviselő őrizetbe vétele törvényes volt.

Az elsőfokú bírói döntés szerint a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló döntés Magyar Közlönyben való megjelenése csak utólagos tájékoztatás, mely döntés hatályosulása nem a közlönyben való közzététellel történik meg.

A mentelmi jogra és az őrizetbe vételre vonatkozó elsőfokú bírói érvelést a Fővárosi Törvényszék mint másodfokon eljáró bíró bíróság mindenben osztotta, és a letartóztatás elrendelését helybenhagyta – közölték.

Seszták Miklós országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére a vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettese szeptember 22-én tett indítványt az Országgyűlés elnökénél. Az Országgyűlés szeptember 28-án határozott a mentelmi jog felfüggesztéséről.

A Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz Zrt.-t érintő személyszállítási szolgáltatás elvégzésével és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos vesztegetési ügyben Seszták Miklós ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folytat nyomozást.

A nyomozás adatai alapján feltételezhető, hogy a volt miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    NVVH: a bíróság első- és másodfokon egyaránt törvényesnek ítélte Seszták Miklós őrizetbe vételét

bíróság

seszták miklós

nvvh

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!

Magyar Péter a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!
„Három hét alatt a külügyminiszter asszony százszor annyit elért, mint önök, köszönöm mindenkinek, aki részt vett ennek a kidolgozásában” – mondta Magyar Péter a Fidesz felé fordulva parlamenti napirend előtti viszonválaszában, felidézve, hogy Orbán Viktor ezen időszakban nem is járt Kárpátalján.
 

„Mini diktátor”, „az első gyanúsított”, „ÁVH” – reakciók Magyar Péter felszólalására

„Fél év, nem jött sem macskaadó, sem atomháború” – Magyar Péter a parlamentben

Megvan Baka András új legfőbbügyész-jelöltje

Felfüggesztve – Részletesebb vizsgálat alá vetik a vadászó tiszás ügyét

Igen tömören leírta heti programját Magyar Péter

Öt pontból álló közleményt tett közzé a Fidesz

Cseh választások után: nem egészen erre számíthatott Andrej Babis

Cseh választások után: nem egészen erre számíthatott Andrej Babis

Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő szerint stabilizálta magát a cseh kormánypárt a hétvégi kettős választáson. A közelgő második forduló után tisztul még a kép, de az már most látszik, hogy az ellenzéken belül komoly átrendeződés körvonalazódik. Mészáros Andor mondta el a részleteket.
VIDEÓ
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.12. hétfő, 18:00
Butor Gábor ügyvéd, adótanácsadó
Fajcsák Gábor az RSM Hungary adó üzletág vezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmasat zuhant a jegybanki körhöz köthető kivitelező bevétele: 50 milliárdos esés után az ügyészség is lecsapott

Hatalmasat zuhant a jegybanki körhöz köthető kivitelező bevétele: 50 milliárdos esés után az ügyészség is lecsapott

Pénzügyi összeomlás és súlyos jogi csatározások jellemezték a korábban jegybanki megrendelésekből meggazdagodó Raw Development Kft. elmúlt időszakát. Az építőipari cég ellen 27 milliárd forintos kártérítési per és ügyészségi nyomozás zajlik a Magyar Nemzeti Bank székházfelújításának túlárazása miatt - szúrta ki a Telex. A vállalat a jegybankhoz köthető bankgarancia-lehívások nyomán a közelmúltban feljelentést tett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán? Ez tehet most be nagyon a lakásvásárlóknak

Itt az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán? Ez tehet most be nagyon a lakásvásárlóknak

Az ősz beköszöntével a korábbi évek intenzív árnövekedési ciklusa egyértelműen kifulladt.

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine doesn't deserve 'respite', Russia's Lavrov says, as Zelensky says he'd support Trump's energy ceasefire

Ukraine doesn't deserve 'respite', Russia's Lavrov says, as Zelensky says he'd support Trump's energy ceasefire

The Kremlin says it will comment on the apparent truce, announced by President Trump over the weekend, when "we have anything to say".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 12. 15:05
Magyar Péter bejelentése a parlamentben: köszönjük az ukrán nyelvtörvénymódosítást!
2026. október 12. 14:37
Emberölés történhetett Szentendrén, egy leégett házban bukkantak a holttestre
×
×