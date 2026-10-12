Lemondott mandátumáról Borkai Zsolt

Borkai Zsolt, Győr korábbi polgármestere, független önkormányzati képviselő hétfőn lemondott képviselői mandátumáról – írta az ugytudjuk.hu. A portálnak a politikus megerősítette a hírt, hogy önként döntött a visszavonulás mellett. Az egykori városvezető nem kívánta hosszan kommentálni döntését, csupán annyit tartott fontosnak hozzáfűzni, hogy: „a statiszta szerepét már nem szeretném játszani!”

Borkai Zsolt a magyar tornasport egyik legeredményesebb versenyzője volt. Később a sportvezetésben is fontos szerepet vállalt, 2010 és 2017 között a Magyar Olimpiai Bizottság elnökeként dolgozott. 2006-ban választották Győr polgármesterévé. Ekkor még nem volt a Fidesz tagja (csak 2009-ben lépett be), de a Fidesz–KDNP támogatta a kampányban. A várost összesen 13 éven keresztül vezette, közben 2010 és 2014 között országgyűlési képviselőként is tevékenykedett.

2019-ben tört meg politikai pályafutása, amikor az önkormányzati választás előtt nyilvánosságra kerültek egy adriai jachtútján készült kompromittáló felvételek. A botrány ellenére a választást megnyerte, azonban rövidesen kilépett a Fideszből, majd novemberben lemondott polgármesteri tisztségéről.

Évekre visszavonult a politikától, majd 2023-ban ismét megjelent a győri közéletben. A 2024-es önkormányzati választáson a Borkaival Közösen a Jövőnkért Egyesület jelöltjeként indult a polgármesteri címért. A harmadik helyen végzett, a szavazatok valamivel több mint 27 százalékát megszerezve. Kompenzációs listáról került be a győri közgyűlésbe, ahol a lap összeállítása szerint a Humánszolgáltatási Bizottság tagjaként is dolgozott. A választási indulásához létrehozott egyesületet 2025 szeptemberében megszüntette, ezt követően független önkormányzati képviselőként folytatta munkáját.

(A nyitóképen: Borkai Zsolt megválasztott, de a posztjáról november 8-án délutáni határidõvel lemondó polgármester a Gyõri Közgyûlés alakuló ülésén a városháza dísztermében 2019. november 7-én.)