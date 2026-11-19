Amint lehet, újraindul a forgalom az akkugyár terjeszkedése miatt bezárt 106-os vasútvonalon Debrecen és Nagykereki között – közölte a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid bejegyzésében emlékeztetett, hogy bő egy évvel ezelőtt szűnt meg a személyszállítás Lázár János korábbi miniszter döntése nyomán Magyarország második legforgalmasabb vasúti regionális mellékvonalán, a Debrecent a bihari térséggel összekötő, Nagykerekiig tartó 106-os vonalon. A döntés azért született meg, mert a vasútvonal akadályozta a CATL akkumulátorgyárának terjeszkedését – tette hozzá.

„A Tisza-kormány azt ígérte, hogy a vasútrombolás után végre a fejlődés évei következnek, ezért már az első naptól azon dolgoztunk, hogy ezen a vonalon is újraindulhasson a személyszállítás”

– fogalmazott. A miniszter közlése szerint májusban, a Tisza-kormány megalakulását követően azonnal leállították a kisajátítási eljárást, és megtartották a vasúti területet, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a vonal újranyitásának előkészítését.

Vitézy Dávid közölte, hogy a pályát újra kell tervezni és újra kell építeni, amit jövőre kezdenek.