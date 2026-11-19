Figyelni kell a mesterséges intelligencia kockázataira, de kerülni kell az olyan szabályozást, amely akadályozná a technológia fejlődését – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.

A Jonhap dél-koreai hírügynökség beszámolója szerint Trump az ipari forradalom óta a legnagyobb technológiai átalakulásnak nevezte az általa „szuperintelligenciának” nevezett mesterséges intelligencia térnyerését. Mint mondta, a technológia lendületet adhat a gazdasági növekedésnek, és hatásait túlnyomórészt kedvezőnek tartja.

Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok ellenzi a globalista szabályozás minden formáját, valamint minden olyan törekvést, amely korlátok közé szorítaná a szuperintelligenciát (AI) vagy gátolná a fejlődését.

Az amerikai elnök megerősítette, hogy Washington továbbra is elkötelezett az ázsiai és csendes-óceáni térség stabilitása és jóléte mellett. Hozzátette, hogy várakozással tekint a Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel mai napra tervezett háromoldalú találkozó elé.

Trump szeptember 22-én, az ENSZ-közgyűlés általános vitájában a mesterséges intelligencia egyik lehetséges új elnevezéseként vetette fel a szuperintelligencia kifejezést, amelynek angol rövidítése SI. Akkor azt mondta, hogy az angol artificial intelligence elnevezésben az „artificial”, vagyis a mesterséges szó azt a benyomást keltheti, hogy valami nem valódi.