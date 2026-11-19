„Az elnökök kétoldalú beszélgetései után a háromoldalú találkozót egyórásra tervezték. Ez nekem azt jelenti, hogy olyan nagyon nagy megállapodások egyik kérdésben sem születhetnek” – mondta Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője az InfoRádióban.

Fő témáknak a nukleáris kérdést szokták emlegetni, Iránt, Ukrajnát, illetve különböző technológiai, AI- és kereskedelmi kérdéseket. „Én főleg szimbolikus, elveket megerősítő, esetleg ügy alapú, néhány kérdésben apróbb megállapodást tudok elképzelni, nagyon csodálnám, ha szélesebb nagy megállapodásra kerülne sor, olyanra, amit Jalta 2-ként lehetne emlegetni” – fogalmazott.

A szakértő szerint a kínai elnök mindenféleképpen olyan házigazdaként szeretne bemutatkozni, aki meghatározó a világ eseményeinek a megoldása szempontjából. De Kína mindig olyan politikát folytat, hogy van egy-két ügy, amit nem szeretne felvállalni. „Ilyen például Ukrajna kérdése, nem tudjuk, hogy Ukrajna kérdésében most éppen mit gondol” – folytatta Tálas Péter, hozzátéve:

lehet, hogy Kínának jó, ha folytatódik az ukrajnai háború, hiszen ez mind Európát, mind az Egyesült Államokat lefoglalja.

Hszi elnök számára fontos a diplomácia. Az elemző szerint az Egyesült Államok alapvetően a nukleáris kérdést és Iránt szeretné elővenni, azt szeretné, ha nukleáris kérdésbe be lehetne vonni Kínát. Kína viszont, mivel neki „csak” 620 atom robbanótöltete van, miközben a másik két nagyhatalomnál 5000 fölötti a robbanótöltetek száma, ezért úgy gondolja, hogy nem kellene erről még tárgyalni. „Donald Trump Irán kapcsán talán abban bízik, hogy mind Oroszország, mind Kína nyomást gyakorolhat a teheráni rendszerre.

Oroszország számára pedig egész egyszerűen az a legfontosabb, hogy Putyint otthon egyenlő félként tudja bemutatni az orosz sajtó Hszi és Trump mellett,

de azért azt látni kell, hogy ez egy aszimmetrikus találkozó a két nagyhatalom és egy kisebb között, és Oroszország mára már erősen függ Kínától” – mondta Tálas Péter.

Donald Trump elnök a félidős választásokon éppen most szenvedett súlyos vereséget. A legtöbb elemző azt mondja, hogy mivel belpolitikai problémái vannak, ezért a külpolitikában próbál felmutatni eredményeket. Szeretné meghosszabbítani a fegyverszünetet a kereskedelmi háborúban, illetve a vámháborúban, ha engedményeket tudna kicsikarni Hszitől elsősorban a különleges ásványok és technológiához szükséges nyersanyagok kapcsán. És meglátjuk, hogy a nukleáris kérdésben milyen előrelépés lesz – fogalmazott.

Hszi elnök nagyon jó pozícióban van, a legtöbb elemző szerint gyakorlatilag ő osztja a lapokat

– fogalmazott Tálas Péter, hozzátéve: gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy olyan kérdések kerülnek a háromoldalú találkozón napirendre, amiket a kínaiak akarnak. Trump hátországa most nagyon gyenge, és Putyin sincs túl jó helyzetben, hiszen nem tudja befejezni az ukrajnai háborút, és nagyon erősen függ Kínától. „Én azt gondolom, hogy Hszi Csin-ping ezt teljes mértékben ki fogja használni, még azt is meg tudta tenni, hogy rendkívül barátságosan öleléssel fogadta Trumpot. Ilyen egyébként nagyon régóta nem történt, hogy a kínai államfő kiment volna valakiért a reptérre és ott személyesen fogadta volna” – mondta Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője az InfoRádióban.

Hszi Csin-ping: történelmi jelentőségű a háromoldalú csúcstalálkozó Történelmi jelentőségűnek nevezte Hszi Csin-ping kínai elnök, hogy első alkalommal tartanak személyes találkozót Kína, Oroszország és az Egyesült Államok vezetői. A kínai államfő Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnökkel találkozott a dél-kínai Sencsenben. Hszi a háromoldalú csúcstalálkozón a nagyhatalmak együttműködésének és a világbéke megőrzésének fontosságát hangsúlyozta. Kijelentette, hogy Kínának, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak közösen kell fellépnie a globális kihívásokkal szemben, és hozzá kell járulnia a nemzetközi béke és stabilitás megőrzéséhez. „A nagyhatalmak közötti jó együttműködés nem választás, hanem kötelesség” – fogalmazott. Hozzátette: a történelem tanulsága szerint ha a nagyhatalmak együttműködnek, a világ békében élhet, ha viszont szembefordulnak egymással, a világban zűrzavar támad.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.