A mintegy egy órás megbeszélés az idei harmadik személyes találkozójuk volt. Trump a tárgyalás kezdetén méltatta a két vezető személyes kapcsolatát, és azt mondta, jelentős előrelépést értek el a két ország gazdasági viszonyának kiegyensúlyozásában. Az amerikai elnök szerint a két ország tisztességes módon csökkentette és osztotta fel a vámokat.

Hozzátette, további kínai megrendeléseket szeretne elérni az amerikai mezőgazdasági termékek számára, mivel Kínának jelentős igénye van ezekre az árukra. Hszi úgy fogalmazott, hogy Trump erőfeszítései „beíródnak majd a történelembe”, és megerősítette együttműködési szándékát.

Az amerikai elnök az ukrajnai háború lezárásának szükségességéről is beszélt, és úgy vélte, ebben Kína érdekei is egybeesnek az Egyesült Államokéval. Iránnal kapcsolatban kijelentette, hogy mindkét országnak határozott érdeke, hogy Teherán ne jusson atomfegyverhez, és hogy biztosított legyen az energiakereskedelem zavartalan áramlása a Hormuzi-szoroson keresztül.

A tárgyalások fontos témája volt az amerikai-kínai kereskedelmi feszültség és a mesterséges intelligencia fejlesztéséhez szükséges fejlett félvezetőkért folyó verseny is. Washington a többi között a kínai mezőgazdasági termékvásárlások elmaradását és a ritkaföldfém-export korlátozásait kifogásolja. A két ország kereskedelmi megállapodása január 10-én jár le.

Trump és Hszi legközelebb várhatóan decemberben, a floridai Miamiban megrendezendő, a világ legfejlettebb és legnagyobb feltörekvő gazdaságait tömörítő G20-csúcstalálkozón találkozik majd egymással ismét.