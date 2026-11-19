A kárpátaljai orosz dróntámadást követően továbbra is csak a csapi határállomásig közlekednek a MÁV személyszállító vonatai, az Ukrajna belső területeire vezető vasúti összeköttetést egyelőre nem állították helyre – adta hírül az Index.

A közlekedési vállalat a munkavállalók biztonsága érdekében tartja fenn a korlátozást, az Ukrajnába tovább utazóknak Csapon kell átszállniuk az ukrán vasúttársaság szerelvényeire.

A MÁV-csoport szerdán közölte: a magyar vonatok további intézkedésig nem lépik át Csap határállomást Ukrajna irányába. A korlátozás a vasúti dolgozók védelmét szolgálja, miközben a térségben érvényben lévő vágányzári menetrend miatt a nemzetközi járatok többsége egyébként is csak Csapig közlekedik.

Az ukrán vasúttársaság közlése alapján a Csap és Munkács között utazóknak a határállomáson kell átszállniuk az ukrán szerelvényekre. A Csap és Ungvár, valamint Csap és Nagyborzsova közötti forgalmat szintén vágányzári menetrend érinti.