Az ellenzéki párt parlamenti frakciója csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, az Országgyűlés a rendszerváltoztatás óta a politikai vélemények ütköztetésének és a megoldási javaslatok vitáinak volt a színtere. Kulturált, normális hangnemben, ahol már a kiabálás is kivételes eseménynek számított.

A Fidesz-frakció szerint Magyar Péter miniszterelnök most törvénybe iktatva korlátozni akarja az Országgyűlés működését: az ellenzéki képviselők mandátumának korlátozása után a képviselők munkáját és felszólalási lehetőségeit is korlátozni akarja az Országgyűlésben. „Épül az újkommunizmus, az egypártrendszer” – értékeltek.

Felidézték, egy törvénymódosítás szerint a frakciók ezután hetente csak egyszer szólalhatnának fel napirend előtt, miközben Magyar Péter továbbra is bármikor, korlátok nélkül, akár órákon át beszélhet. „Mit beszélhet, ordibálhat, megalázhat, fenyegethet, és utasíthatja a politikai rendőrséget” – olvasható a közleményben.

Azt írták, az ellenzéki képviselőknek még ahhoz sem lesz joguk, hogy megvédjék magukat. Példátlan módon megtiltják, hogy a magyar európai parlamenti képviselők megszólalhassanak a magyar Országgyűlésben, „így épül az önkény” – fogalmaztak.

A Tisza képviselői kedd este nyújtották be a parlamentnek az egyes törvényeknek az Országgyűlés működésével összefüggő módosítását, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítását. Az előterjesztések egyebek mellett megszüntetik az Európai Parlament magyarországi képviselőit az Országgyűlés plenáris és bizottsági munkájában megillető részvételi, tanácskozási és felszólalási jogosultságokat.

A módosítás újraszabályozza a törvényjavaslatok időkeretben történő általános vitáját.

A képviselőcsoportok az ülés minden hetében egy, a napirendben meghatározott ülésnapon élhetnek napirend előtti felszólalási lehetőségükkel.

A személyes érintettség miatti felszólalás időtartama egy percre csökken.

A fegyelmi szabályozás módosítása megszünteti a tiszteletdíj-csökkentés kötelező alsó határait, mérsékli a felső határokat.