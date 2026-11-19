A tájékoztatás szerint egy légörvény a nap második felében sokfelé okoz kiadós esőt, a délnyugat-északkeleti tengely mentén lehulló csapadék mennyisége több helyen is meghaladhatja a 20-25 millimétert, kisebb körzetekben akár a 30-40 millimétert is. A kiterjedt csapadékrendszer átvonulását elsősorban a déli, délkeleti tájakon zivatarok is kísérhetik.

A ciklonhoz kapcsolódóan a késő délutáni, esti órákban főként a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb területen viharossá fokozódik a déli, majd északnyugatira forduló szél. A legerősebb lökések döntően óránként 60-85 kilométer között, a déli határ közelében és a délkeleti országrészben akár óránként 90 kilométer körül is alakulhatnak – írták.

A HungaroMet eső, zivatar és széllökés veszélye miatt adott ki elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetéseket csütörtök éjfélig.