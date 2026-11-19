A tájékoztatás szerint egy légörvény a nap második felében sokfelé okoz kiadós esőt, a délnyugat-északkeleti tengely mentén lehulló csapadék mennyisége több helyen is meghaladhatja a 20-25 millimétert, kisebb körzetekben akár a 30-40 millimétert is. A kiterjedt csapadékrendszer átvonulását elsősorban a déli, délkeleti tájakon zivatarok is kísérhetik.
A ciklonhoz kapcsolódóan a késő délutáni, esti órákban főként a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb területen viharossá fokozódik a déli, majd északnyugatira forduló szél. A legerősebb lökések döntően óránként 60-85 kilométer között, a déli határ közelében és a délkeleti országrészben akár óránként 90 kilométer körül is alakulhatnak – írták.
A HungaroMet eső, zivatar és széllökés veszélye miatt adott ki elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetéseket csütörtök éjfélig.
- Zala, Somogy, Veszprém, Tolna, Fejér, Pest, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyében 24 óra alatt több mint 20 milliméter eső eshet.
- Somogy, Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun és Hajdú-Bihar megyében a várt legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 70 kilométerest.
- Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés és Hajdú-Bihar megyében zivatar alakulhat ki, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat.