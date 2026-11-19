Közös sajtónyilatkozatukban Orbán Anita hangsúlyozta: Montenegró jól halad az EU-csatlakozási tárgyalásokkal, és Magyarország sok sikert kíván a hátralévő fejezetek mielőbbi lezárásához. Montenegró felvétele az Európai Unióba jó üzenetet közvetítene a többi tagjelölt országnak is – mutatott rá.

Kifejtette: Montenegró az elmúlt két évtizedben hatalmas fejlődésen ment keresztül, és nagyon fontos szerepet tölt be a nyugat-balkáni régióban.

Ugyancsak kedvezően értékelte a kétoldalú kapcsolatokat, azt mondta, több területen, így például a gazdaságban és a kultúrában is szoros a két ország együttműködése. Több magyar cég jelentős szereplőnek számít a montenegrói gazdaságban, egyebek mellett a Wizz Air. Hozzátette: emellett Montenegró kedvelt célpontja a magyar turistáknak.

Filip Ivanovic köszönetet mondott, amiért Magyarország támogatja országa európai integrációját. Magyarország tudja, milyen fontos a Nyugat-Balkán európai integrációja – tette hozzá.

Azt mondta, Montenegró rengeteget tett a csatlakozás érdekében, az EU-nak pedig el kell ismernie az ország erőfeszítéseit. Montenegró teljesítette a tőle elvárt feladatokat, reformokat hajtott végre, konkrét eredményeket tud felmutatni – jelentette ki.

Közölte: Európa egyesítése nem lehet teljes a Nyugat-Balkán nélkül, a régió békéje, stabilitása és biztonsága pedig nemcsak a térség országainak, hanem az EU-nak is kulcsfontosságú.