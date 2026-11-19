Emlékeztettek arra: a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) volt elnöke és két társa 2026. október 23-a óta van letartóztatásban.

A nyomozó főügyészség a gyanúsítottak letartóztatásának három hónappal történő meghosszabbítását indítványozta, mert megítélésük szerint a kényszerintézkedés elrendelésének indokai nem változtak – tették hozzá.

A Budai Központi Kerületi Bíróság október 23-án rendelte el elsőfokon a jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és más bűncselekményekkel gyanúsított egykori jegybankelnöknek, az első és a második Orbán-kormány gazdasági miniszterének és két társának letartóztatását egy hónapra szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolásának lehetősége és bűnismétlés veszélye miatt.

Több százmilliárd forintról van szó

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) által közölt gyanú szerint Matolcsy György irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány.

Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28. napján, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, amelynek valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír. Mindezt azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzési céllal befektetéseket végezhessenek.