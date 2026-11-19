Hadházy Ákos bejelentette, hogy a közeljövőben egy új párt megalapításának lehetőségeit fogja vizsgálni – írja a jelenleg állatorvosként praktizáló egykori országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzése nyomán a 24.hu.

Az egykori politikus, politikai aktivista úgy fogalmazott: ha van rá szándék, akkor az új pártot a támogatókkal közösen fogják megalapítani. Első körben az a terve, hogy felméri, van-e igény és szándék egy valódi, felelős ellenzéki párt létrehozására. Ennek érdekében elindította a tisztessegesmagyarorszagert.hu oldalt, ahol a csatlakozni vágyók és a pénzbeli támogatók jelentkezését várja.

Hadházy Ákos szerint Magyarország történelmi esélyt kapott áprilisban, és az elmúlt fél évnek vannak komoly eredményei, de az ellenzék hiánya már most is látszik.

Úgy véli, az országnak nemcsak felelős kormányra, hanem felelős ellenzékre is szüksége van, a teljhatalom pedig akkor is kockázatot jelent, ha a kormánypárt valódi legitimációt szerzett.

A volt képviselő szerint gyakorlatilag egypártrendszer alakult ki a parlamentben, és jelenleg „csak a teljesen hiteltelen, bűnszervezetként működő Fidesz, illetve vállalhatatlan fiókpártja jelenti az ellenzéket”. Éppen ezért várja azokat, „akik szerint a politikának népszerűséghajhászás helyett szilárd morális alapokon kell állnia, a mindennapi kommunikációs csaták megnyerése helyett pedig az ország és lakói hosszú távú jólétével kell foglalkoznia”.