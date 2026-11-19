A székesfehérvári önkormányzat meghosszabbította a Videoton FC értékesítésére kiírt pályázatot – számolt be Cser-Palkovics András, a város polgármestere a Facebookon. A hosszabbításra azért volt szükség, mert a pályázók közül ketten is haladékot kértek, miután a múlt héten nyomozók szálltak ki a Sóstói Stadionba – írja a hvg.hu.

A városvezető szerint egy magyar és egy külföldi érdeklődő is elbizonytalanodott a hírt hallatán. Közzétette a pályázóktól kapott levelet is, hozzátéve, hogy a lehetséges vásárlók minden lehetőséget megkapnak a tények megismerésére, és ők maguk is első kézből bizonyosodhatnak meg róla, hogy alaptalan volt a feljelentés.

A Fehérvár FC stadionjába egy hete vonultak ki a NAV nyomozói, miután néhány hónappal ezelőtt feljelentették az önkormányzatot. A feljelentő szerint a városvezetés hűtlen kezelést, költségvetési csalást követett el, amikor tavaly megmentették a Videotont.

Cser-Palkovics András akkor is, és most is alaptalannak tartja a feljelentést, amely szerinte „érthető módon megnehezíti mind a mi dolgunkat mint értékesítő, mind a potenciális vevők, befektetők döntését”. Kijelentette: ha emiatt meghiúsul az adásvétel, az önkormányzat bírósághoz fordul és érvényesíti kárigényét.

A 2018-ban még magyar bajnok, 2019-ben pedig Magyar Kupa-győztes Videoton helyzetét azóta övezi bizonytalanság, hogy a klubot sokáig finanszírozó Mol kihátrált az együttes mögül. Garancsi István tulajdonos 2025 tavaszán 1 forintért felajánlotta a klubot a székesfehérvári önkormányzatnak, amely át is vette, de azonnal neki is fogott az új tulajdonos keresésének. Az önkormányzat november elején írta ki harmadszor a pályázatot a klub adásvételére.