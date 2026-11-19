November 15-én a délutáni órákban egy középkorú járművezető közlekedett Nyúlon, az Arany János utcában, az általa vezetett gépi meghajtású elektromos rollerrel.

Haladása során nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel haladt, majd fékezés következtében elvesztette uralmát az általa irányított jármű felett és az útpadkára hajtva az aszfaltra esett. A férfi ennek következtében súlyos fejsérülést szenvedett.

A helyszínen intézkedő rendőrök megállapították, hogy a jármű vezetője a balesetet megelőzően alkoholt fogyasztott és ittas állapotban közlekedett az elektromos rollerrel.

A rendőrség elhívja minden járművezető figyelmét arra, hogy az elektromos rollerek gépi meghajtású járművek, így vezetésük ittas állapotban tilos és balesetveszélyes!

Elengedhetetlen ezen járművek vezetése során a közlekedési szabályok ismerete, a megfelelő védőfelszerelés, illetve a vezetésre alkalmas állapot és a zéró tolerancia betartása az ittas vezetés tekintetében – írják.