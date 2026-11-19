Zajlik a társadalmi egyeztetés a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat jövőjét meghatározó törvénytervezetről, november 21-ig tart. A kormány korábban benyújtotta a tudományos kutatóhálózattal kapcsolatos egyes törvények módosítását az Országgyűlésnek. A törvényjavaslat alapján a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat visszakerül a Magyar Tudományos Akadémiához (MTA).

Stipsitz András, a hálózat új vezetője az InfoRádióban arról beszélt, hogy a változások ellenére a kutatóhálózat megőrizheti szakmai önállóságát, miközben szorosabb kapcsolat alakul ki az Akadémiával.

Mint mondta: „hangsúlyozni szeretném, hogy ez a szerep nem lesz azonos azzal, ami mondjuk a 2019-es kiválás előtt volt. Tehát egy függetlenül működő kutatóhálózat, ami az Akadémia erős befolyása alatt lesz, és ez egyben megoldja például azt a problémát, hogy a kutatóhálózat továbbra is az Akadémia által tulajdonolt épületekben működik, és azokat használja mindenféle bérleti díj fizetése nélkül. Tehát ez egy áldatlan és lehetetlen állapot, amit egyébként az Alkotmánybíróság is ítélete is megszüntetésre javasolt, vagy ítélt.”

Az elnök szerint ugyanakkor

az elmúlt évek szervezeti átalakításai megtörték a magyar tudomány korábbi lendületét, amit egyebek mellett az is jelez, hogy csökkent a magyar kutatók sikeressége az Európai Kutatási Tanács nagy presztízsű pályázatain.

„Ebben Magyarország a 2010-es évek elején a régió abszolút vezető hatalma volt, és most bizony nagyon kapaszkodunk, hogy a középmezőnyben ott maradjunk. A kutatóhálózat az MTA égisze alá kerül, tehát például a kutatóhálózat elnökének a munkáltatója az az Akadémia elnöke lesz, az akadémia tagokat delegálhat, vagyis pontosabban delegálni fog a kutatóhálózat vezetőtestületébe. Tehát direkten és indirekten is az Akadémiának sokkal nagyobb befolyással lesz a kutatóhálózat életére, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez továbbra is egy politikától független, és egy független szervezet lesz, ami a tudósok irányítása alatt remélhetőleg ugyanazt a fajta tudományos munkát fogja folytatni, amit eddig is csinált.”

A tervezet alapján februártól visszakerülhet a kutatóhálózatba a jelenleg az ELTE-hez tartozó négy humán tudományi kutatóközpont. Stipsitz András ezt kedvező változásnak nevezte, mert szerinte

a társadalomtudományi és természettudományi kutatások együttes jelenléte különösen fontos a mesterséges intelligenciához hasonló, összetett kihívások vizsgálatában.

„Vissza kell integrálni a humán kutatókat a hálózatba, és fontos, hogy elérjem, a kutatóközösség valamilyen megnyugvást találjon és tudjon dolgozni, ne kelljen különböző politikai és törvénykezési kérdésekkel foglalkozni, hanem arra koncentrálni, hogy visszatérjünk arra az útra, ahol a magyar tudomány nagyon komoly nimbuszt épített fel az elmúlt évtizedekben.”

A HUN-REN elnöke hozzátette ugyanakkor, hogy a kutatói béremelésekről egyelőre nem született döntés.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.