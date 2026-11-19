A közlönyben megjelentek szerint a várólistáról elvégzett csípő- és térdprotézis-műtétek után a kórházak az alapfinanszírozás 130 százalékát kapják.

A többletfinanszírozás 80 százalékát a kórházak kötelesek az ellátásban és a várólisták kezelésében részt vevő dolgozók díjazására fordítani.

A dolgozók a többletdíjazást a szerződésük szerinti fizetésükön felül kapják meg a kormányrendelet szerint.

Az új szabályozás szerint 2027. május 1-jétől kötelező tájékoztatni a betegeket, ha másik egészségügyi intézményben hamarabb elvégezhető a szükséges beavatkozás.

Ha a beteg beleegyezik, a várólista kezeléséért felelős dolgozó megszervezi a másik intézmény várólistájára történő áthelyezés egyeztetését. Ha a kórház személyi, tárgyi vagy szakmai feltételek hiánya miatt nem tud időben ellátást biztosítani, korábbi időpontot kell felajánlania másik intézményben. Ha a beteg egészségi állapota indokolná a gyorsabb ellátást, a más intézményben elérhető korábbi lehetőségről szóló tájékoztatást a beteg aláírásával kell dokumentálni. Ha a beteg másik orvost választ, tájékoztatni kell a hosszabb várakozás lehetőségéről és annak egészségügyi kockázatairól - szerepel a rendeletben.

A dokumentum szerint másik orvos választása esetén a beteget a feltételek teljesülésekor a műtéti várólistáról az intézményi előjegyzési listára helyezik át.

A meg nem jelent betegek várólistáról való törlésével kapcsolatos háromnapos határidő kezdete megváltozik: az elmulasztott ellátás időpontja helyett a tájékoztató kézhezvételétől számítják majd azt.

A rendelet értelmében 2027. január 1-jétől a várólista kezeléséért felelős dolgozóknak kezdeményezniük kell a műtét előtti vizsgálatokhoz szükséges beutalók kiadását a kezelőorvosnál.

A rendelkezés szerint 2027. április 1-jétől új adatszolgáltatási követelmények vonatkoznak a csípő- és térdprotézis-műtétekre: az adatok legalább 90 százalékának összekapcsolhatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie az egészségbiztosító és a protézisnyilvántartás rendszerei között.

A betegélmény és a betegtájékoztatás minőségét kérdőívekkel mérik, és a kérdőívek számának meg kell haladnia az ellátott betegek számának 75 százalékát - derült ki a Magyar Közlönyből.