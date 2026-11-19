A Rzeczpospolita című lengyel lap cikke szerint az orosz hamis zászlós támadás tervének lényege az lett volna, hogy Ukrajnát tegyék felelőssé, és ezzel megingassák a Kijevnek nyújtott nyugati támogatást.

A beszámoló azonban több fontos kérdést nyitva hagy.

A napilap magas rangú, névtelen forrásokra hivatkozva azt írta, hogy az orosz katonai hírszerzés, a GRU egy, a Kalinyingrádi terület közelében műveletet készített elő október végére vagy november elejére. A tervben szerepelt a határ átlépése, és egy Oroszország területén található létesítmény megtámadása, ami nagyszámú áldozattal járt volna.

Ami tény, és amit megerősítettek a lengyel hatóságok, hogy egy fenyegetés nyomán mintegy 180 rendőrt, köztük terrorelhárító egységeket, küldtek a kalinyingrádi határ közelében található járásokba és megerősítették a határőrséget.

Viszont komplikálja az állítólagos provokáció értelmezését az, amit a lengyel védelmi államtitkár, Paweł Zalewski a cikk kapcsán mondott: a lengyel intézkedések megakadályozhattak egy, az ország területére történő behatolást.

Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatokért felelős miniszter óvatosabb volt. Azt mondta, a hatóságok azért tettek intézkedéseket, mert valós fenyegetést érzékeltek. A részletekről azonban nem beszélt – az oroszokat kéne kérdezni, de ők ilyesmit nem szoktak elmagyarázni – mondta ironikusan. „Ami nem történt meg, vagy nem hiúsult meg bizonyíthatóan, arról beszélni már a találgatás kategóriája, de volt valós fenyegetés” – mondta.

Visszatérve a Rzeczpospolita cikkére, a brit Telegraph már ilyen címmel költötte azt tovább: „Oroszország saját polgári lakosait tervezte megölni egy kalinyingrádi hamis zászlós támadásban, hogy leállítsák Ukrajna NATO általi támogatását - állította Lengyelország”. Mindez, így nem szerepelt a lengyel cikkben, de annyiban érhető a brit újságírók igyekezete, hogy értelmezni próbálták az eredeti írás homályos állításait.

A lengyel cikk szerint ugyanis „Az orosz szolgálatok Lengyelország területén, a Kalinyingrádi terület határánál terveztek a határ átlépésével, egy orosz objektum elleni támadást”. Továbbá: „a határt átlépőket feltehetően lelőtték volna, és ukrán kapcsolatra utaló bizonyítékokat hagytak volna hátra”. Ezzel a narratívával a cél Lengyelország nyomás alá helyezése lett volna: miért engedte, hogy területéről támadják Oroszországot?

Csakhogy, nem világos, hogy egy ilyen incidens után miért fognák vissza Ukrajna támogatását a NATO-országok. Akkor sem történt ilyen, amikor 2024-ben ukrán csapatok hatoltak be az orosz kurszki körzetbe és a hét hónapos megszállás idején - az orosz média szerint - polgári lakosokat öltek meg.

A cikk másik értelmezése – a lengyel területet érintő szabotázs –, hogy orosz ügynökök lengyel területen rendeztek volna egy ukránoknak tulajdonított akciót. De ki hinné el, hogy az ukránok egyik legfontosabb támogatójukkal tennének ilyet? Lengyel illetékesek mindenesetre Gliwicei provokációhoz hasonlítják a dolgot. Ez az 1939-es incidens volt az, amelyben lengyelnek öltözött német katonák támadtak meg egy német rádióállomást, ami ürügyet adott Lengyelország lerohanására.