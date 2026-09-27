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A szerb nemzeti lobogó benne a címerrel.
Nyitókép: Unsplash

Ukrán hazaárulót honosított Szerbia

Infostart / MTI

Gyorsított eljárásban szerb állampolgárságot kapott Vadim Novinszkij ukrán milliárdos üzletember és volt parlamenti képviselő, akit Ukrajnában hazaárulás gyanúja miatt köröznek - jelentette a Szabad Európa Rádió balkáni irodája a szerb hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatra hivatkozva.

A honosításról szóló döntést Djuro Macut szerb miniszterelnök szeptember 24-én írta alá, a határozatot másnap tették közzé. A szerb kormány az állampolgársági törvény azon rendelkezésére hivatkozott, amely lehetővé teszi, hogy a külföldiek a szokásos feltételek teljesítése nélkül kapjanak szerb állampolgárságot, amennyiben ez az ország érdekét szolgálja.

A határozat nem részletezi, hogy Novinszkij honosítása milyen államérdeket szolgál.

A Szabad Európa Rádió megkeresésére sem a szerb kormány, sem a belügyminisztérium nem adott magyarázatot a döntésre.

Az Oroszországban született üzletember 2012-ben kapott ukrán állampolgárságot, és több cikluson keresztül az ukrán parlament képviselője volt. A 2022 februárjában kezdődött orosz invázió után elhagyta Ukrajnát, majd lemondott parlamenti mandátumáról.

Az ügy

Az ukrán hatóságok 2025 januárjában távollétében hazaárulással és vallási gyűlölet szításával gyanúsították meg, később pedig körözést adtak ki ellene. Az ukrán nyomozók szerint politikai és egyházi tevékenységével orosz érdekeket szolgált, és az orosz ortodox egyház ukrajnai befolyásának egyik meghatározó támogatója volt. Ukrajna már 2022 decemberében szankciókat vezetett be ellene.

Novinszkij tagadja a vádakat. Ügyvédje szerint az üzletember Ukrajna elkötelezett támogatója, és hosszabb ideje orosz szankciók hatálya alatt áll. A Szabad Európa ugyanakkor megjegyezte, hogy az ügyvéd nem szolgáltatott bizonyítékot az állításra, és a korábbi beszámolók szerint a Novinszkij elleni orosz szankciókat 2020-ban feloldották.

Az üzletember márciusban a német Compact.TV-nek adott interjújában bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, és azt hangoztatta, hogy Ukrajna biztonságának legfontosabb feltétele az Oroszországgal fenntartott baráti viszony. Állítása szerint azért kellett elhagynia hazáját, mert figyelmeztették az ellene készülő büntetőeljárásra.

A volt parlamenti képviselő időközben Horvátországban telepedett le. A Szabad Európa ukrán szerkesztőségének oknyomozása szerint 2025-ben a Zágráb közelében fekvő Samoborban vásárolt egy több mint 1400 négyzetméteres luxusvillát 10,5 millió euróért.

Szerb gyakorlat

A cikk szerint az ukrajnai háború kezdete óta bizonyítottan több mint háromszáz orosz állampolgár kapott szerb állampolgárságot gyorsított kormányzati eljárásban, köztük nyugati szankciókkal sújtott üzletemberek és az orosz vezetéshez közel álló személyek. Csak 2026 első öt hónapjában 44 orosz állampolgár részesült ilyen honosításban.

Az Európai Bizottság korábban biztonsági aggályokat fogalmazott meg a gyakorlattal kapcsolatban, mivel a szerb útlevéllel rendelkező orosz állampolgárok vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió schengeni térségébe. Brüsszel szerint a gyorsított honosítások számának növekedése potenciális biztonsági kockázatot jelent az unió számára.

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