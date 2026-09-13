Váratlan ajándékot kap a főváros a kormánytól

A döntés értelmében a belváros kiemelt jelentőségű terei visszakerülnek a fővároshoz – erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be erről Facebook-videójában.

A portfolio.hu cikke szerint Szentkirályi Alexandra korábban védelmébe vette az V. kerület eddigi üzemeltetési gyakorlatát, hangsúlyozva, hogy a jól működő rendszert nem büntetni, hanem megbecsülni kellene. Vitézy Dávid ugyanakkor emlékeztetett arra, ha a főváros korábban valóban rossz gazdája lett volna ezeknek a tereknek, azt Szentkirályi Alexandra legfeljebb önkritikaként fogalmazhatná meg, hiszen a kérdéses időszakban éppen ő felügyelte ezt a területet főpolgármester-helyettesként.

A politikus kiemelte, hogy Tarlós István annak idején határozottan ellenezte volna, ha a kormány egyeztetés nélkül von el fővárosi hatásköröket a kerületek javára.

Hasonló korrekció történik a XXII. kerületben is, ahol a Háros út 1–3. szám alatti egykori laktanyát és a kapcsolódó Duna-parti területeket közvetlenül a 2022-es választások előtt vette el az akkori kormány a fővárostól, hogy átadja a helyi önkormányzatnak.

"Ezzel a döntéssel most visszatérünk a startmezőre, ami a valódi együttműködés alapja lehet, hiszen a budapesti Duna-partok egységes kezelése Tarlós István főpolgármesterségének is az egyik legfontosabb eredménye volt" – fogalmazott Vitézy Dávid.