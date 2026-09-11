Nyomozás indult a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt

A Miniszterelnökség múlt kedden közölte, hogy a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal

működésének alig két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra

a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede.

A Miniszterelnökség értékelése szerint a dokumentumok azt támasztják alá, hogy a hivatal költségvetésének több mint negyede propagandára ment. Ennek érzékeltetésére – többek között – azt írták, hogy a hivatal 15 vitaest megszervezésére bruttó 61,3 millió forintot költött. A résztvevők számára biztosított, állófogadással egybekötött svédasztalos ellátás önmagában nettó 19,7 millió forintba került.

Bruttó 163,4 millió forintért rendelt meg a hivatal egy hatrészes dokumentumfilm-sorozatot 2025 elején, de a dokumentumokból nem derült ki, hogy a sorozatot hol és milyen közönségnek mutatták be.

Ugyanakkor 110 millió forintba került az adófizetőknek az idei március 15-i drónshow; az ezer drónért elszámolt 65 millió forintos napi bérleti díj több volt, mintha az SZH megvette volna a szerkezeteket.

Idegen nyelvű tájékoztató videókra több mint 70 milliót fordítottak, holott magyar-angol, angol-magyar, francia-magyar és francia-angol nyelvű okleveles szakfordító is tagja volt az állománynak.

Továbbá belső szervezetépítésre is költöttek: több mint 13 millió forintot fizettek ki mikulásünnepségekre, mintegy 40,5 millióért pedig kétnapos csapatépítő tréninget finanszíroztak, amelynek csak a szervezési díja 2 millió forint volt, és amelyre napi 710 ezer forintért béreltek projektort – sorolták.

A Miniszterelnökség szerint a költések azért is vetnek fel súlyos kérdéseket, mert az SZH-nak 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága működött havi több tízmilliós fizetésből, amelynek feladatai közé tartozott a kreatív kampányok megalkotása, alternatív megjelenési formák szervezése, valamint a hivatal külső és belső rendezvényeinek megszervezése és megvalósítása.

A kormány csütörtökön közölte, hogy közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki.

A közleményben jelezték, hogy a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.

Fidesz reagálása:

„Magyar Péteréknek valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással. A hivatal a kezdetektől útjában állt mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését” – olvasható Havasi Bertalan közleményében.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az SzVH elleni folyamatos támadások ellenére a hivatal leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben.

A Magyarországot érő súlyos keleti és nyugati biztonsági kihívások közepette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt nem politikailag megtámadni, majd felszámolni kellett volna, hanem jelentősen megerősíteni – fogalmaz a közlemény.