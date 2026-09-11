ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.26
usd:
313.17
bux:
151487.21
2026. szeptember 11. péntek Teodóra
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Szuverenitásvédelmi Hivatal épülete az I. kerületi Sánc utcában 2026. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nyomozás indult a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt

Infostart / MTI

Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Egy 22 fős stábja volt a hivatalnak erre a célra, mégis több mint 3 milliárdot költöttek kiszervezett kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra.

A Miniszterelnökség múlt kedden közölte, hogy a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal

működésének alig két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra

a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede.

A Miniszterelnökség értékelése szerint a dokumentumok azt támasztják alá, hogy a hivatal költségvetésének több mint negyede propagandára ment. Ennek érzékeltetésére – többek között – azt írták, hogy a hivatal 15 vitaest megszervezésére bruttó 61,3 millió forintot költött. A résztvevők számára biztosított, állófogadással egybekötött svédasztalos ellátás önmagában nettó 19,7 millió forintba került.

  • Bruttó 163,4 millió forintért rendelt meg a hivatal egy hatrészes dokumentumfilm-sorozatot 2025 elején, de a dokumentumokból nem derült ki, hogy a sorozatot hol és milyen közönségnek mutatták be.
  • Ugyanakkor 110 millió forintba került az adófizetőknek az idei március 15-i drónshow; az ezer drónért elszámolt 65 millió forintos napi bérleti díj több volt, mintha az SZH megvette volna a szerkezeteket.
  • Idegen nyelvű tájékoztató videókra több mint 70 milliót fordítottak, holott magyar-angol, angol-magyar, francia-magyar és francia-angol nyelvű okleveles szakfordító is tagja volt az állománynak.

Továbbá belső szervezetépítésre is költöttek: több mint 13 millió forintot fizettek ki mikulásünnepségekre, mintegy 40,5 millióért pedig kétnapos csapatépítő tréninget finanszíroztak, amelynek csak a szervezési díja 2 millió forint volt, és amelyre napi 710 ezer forintért béreltek projektort – sorolták.

A Miniszterelnökség szerint a költések azért is vetnek fel súlyos kérdéseket, mert az SZH-nak 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága működött havi több tízmilliós fizetésből, amelynek feladatai közé tartozott a kreatív kampányok megalkotása, alternatív megjelenési formák szervezése, valamint a hivatal külső és belső rendezvényeinek megszervezése és megvalósítása.

A kormány csütörtökön közölte, hogy közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki.

A közleményben jelezték, hogy a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.

Fidesz reagálása:

„Magyar Péteréknek valójában nem a Szuverenitásvédelmi Hivatallal van bajuk, hanem a magyar szuverenitással. A hivatal a kezdetektől útjában állt mindazoknak az erőknek, amelyek fel akarják számolni Magyarország önrendelkezését” – olvasható Havasi Bertalan közleményében.

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az SzVH elleni folyamatos támadások ellenére a hivatal leleplezte és nyilvánosan bemutatta azt a külföldről finanszírozott hálózatot, amely nyomásgyakorlással és dezinformációs kampányokkal rendszerszintű politikai beavatkozást hajtott végre a magyar közéletben.

A Magyarországot érő súlyos keleti és nyugati biztonsági kihívások közepette a Szuverenitásvédelmi Hivatalt nem politikailag megtámadni, majd felszámolni kellett volna, hanem jelentősen megerősíteni – fogalmaz a közlemény.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nyomozás indult a Szuverenitásvédelmi Hivatal kommunikációs költései miatt

nyomozás

készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda

szuverenitásvédelmi hivatal

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter fontos bejelentést tett a dízelüzemű gépjárművek tulajdonosai számára - videó

Magyar Péter fontos bejelentést tett a dízelüzemű gépjárművek tulajdonosai számára - videó
A kormány arról döntött, hogy támogatást nyújt csaknem egymillió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán. A maximum 150 lóerős, dízel üzemű gépkocsik tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek.
 

Magyar Péter ismét országjárásra indul, itt az első konkrét időpont

Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Budapesten a világ szeme: Tajti-Márton Anita magyar érmeket vár az este kezdődő atlétikai Világdöntőben

Péntek este kezdődik a háromnapos, naponta háromórás atlétikai Világdöntő Budapesten, amelyre a legnagyobb világsztárok is eljönnek. Kiemelkedő eredményt remél az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bencétől a magyar szövetség új elnöke, Tajti-Márton Anita, aki az InfoRádióban beszélt a Világdöntőről.
 

Molnár Attila a budapesti atlétikai Világdöntőn is csúcsra tör

Sport a tévében: 19 órakor kezdődik a budapesti atlétikai Világdöntő

A péntekinél kellemesebb idő ígérkezik az Atlétikai Világdöntő hétvégi napjaira

VIDEÓ
Hogyan lesznek itt végre megfizethető lakások? Koji László, Inforádió, Aréna
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.11. péntek, 18:00
Fejes Dániel
világbajnok kenus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódik a rali a Molban

Folytatódik a rali a Molban

Az elmúlt napokban látványos esés rajzolódott ki a vezető európai és amerikai tőzsdéken. A befektetők a 100 dollár fölött álló olajár miatt és a tartósan megemelkedő infláció, valamint a jegybanki kamatemelések miatt aggódtak. Ma délelőtt valamelyest javult a hangulat az elmúlt napok esése után, kis pluszban állnak az európai tőzsdék.A magyar piacon továbbra is a Mol a sztori, a tegnapi nagy emelkedés követően folytatódik a rali. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet

Nagyon fontos határidőre figyelmeztetik a magyar szülőket: már csak keddig lehet kérni az ingyenes védelmet

Azon szülőknek, akik igényelni szeretnék hetedikes gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást, keddig kell visszajuttatniuk a kitöltött beleegyező nyilatkozatot az iskolákba.

BBC
Business Sport Travel Science
Ceremony begins to mark 25th anniversary of 9/11 at site of World Trade Center in New York

Ceremony begins to mark 25th anniversary of 9/11 at site of World Trade Center in New York

Vice-President JD Vance as well as former Presidents Joe Biden and Barak Obama are attending the commemoration.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 11. 15:06
Egy lépéssel közelebb kerülünk egy, a hibáiból tanulni képes egészségügyhöz
2026. szeptember 11. 15:00
Magyar Péter fontos bejelentést tett a dízelüzemű gépjárművek tulajdonosai számára – videó
×
×