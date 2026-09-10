ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.66
usd:
313.65
bux:
149541.87
2026. szeptember 10. csütörtök Hunor, Nikolett
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kínai tulajdonú Semcorp Hungary Kft. lítiumion-akkumulátorokhoz használt szeparátorfólia-gyára a debreceni Déli Ipari Parkban 2026. június 25-én. Felfüggeszti a Hajdú- Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt - tudatta az elõzõ napon az MTI-vel a hivatal.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Semcorp: mégsem történt fémszennyezés a debreceni akkumulátorgyárban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nem történt fémszennyezés a Semcorp debreceni telephelyén: a márciusi talajvíz-mintavételt és -vizsgálatot végző laboratórium hivatalosan visszavonta az összes jegyzőkönyvét, miután arra a következtetésre jutott, hogy az alkalmazott mintavételi és vizsgálati protokollok nem voltak alkalmasak a talajvíz oldottfém-tartalmának jogszabály szerinti értékelésére – közölte a cég.

Közleményükben azt írták, a visszavonást benyújtották az illetékes környezetvédelmi hatósághoz.

A Semcorp kérte a termelés felfüggesztéséről szóló hatósági határozat eltörlését, a vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatot végez, amelynek eredményeit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi - jelezték.

Hozzátették: a visszavonás megerősíti annak az átfogó vizsgálatnak a megállapításait, amelyet a Semcorp a termelési tevékenységének június 24-i felfüggesztését követően végeztetett.

A júliusban és augusztusban négy független, akkreditált laboratórium által végzett, 45 mintavételi pontból vett több száz talajvíz- és talajminta átfogó vizsgálata sem alumíniumszennyezést, sem további 12 fém által okozott szennyezést nem azonosított a Semcorp lítiumion-akkumulátor-elválasztófilmet (szeparátorfóliát) gyártó kínai vállalat debreceni telephelyén – ismertették a vizsgálat eredményét.

A vizsgálat azután indult, hogy június 24-én a hatóságok felfüggesztették a gyár termelési tevékenységét egy olyan laboratóriumi jelentés alapján, amely a márciusban vett talajvízmintákban több fém rendkívül magas koncentrációját mutatta ki.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere július 2-án jelentette be, hogy mivel a gyár minden korábbi ígéretét megszegte, a Semcorp tevékenysége nemkívánatos a városban, és az önkormányzat felszólította a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítse át más gyártási helyszínre, valamint haladéktalanul kezdje meg a teljeskörű környezeti kármentesítést.

A márciusi mérést végző laboratórium jelentésének és adatainak hivatalos visszavonása, valamint a nyáron lezajlott szakértői vizsgálat egyaránt megerősíti a Semcorp régóta képviselt álláspontját,

miszerint gyártási folyamatai és felhasznált anyagai nem képesek a márciusban közölt mérési adatokban jelzett jellegű és mértékű fémszennyezést okozni – írták.

A bizonyítékok alapján a Semcorp kérelmet nyújtott be az illetékes hatóságokhoz termelési tevékenysége felfüggesztésének megszüntetése iránt. A Semcorp kizárólag akkor indítja újra a termelést, ha és amikor erre valamennyi alkalmazandó jogszabályi követelménynek megfelelően engedélyt kap – nyomatékosították a közleményben.

Kiemelték: a márciusi mérési eredmények alapvető problémája a teljesfém-koncentrációk és az oldottfém-koncentrációk közötti különbség. A talajvíz szennyezőanyagainak jogszabályi határértékeire vonatkozó magyar szabályozás és a környezetvédelmi szakmai szabályok szerint az esetleges fémszennyezést oldottfém-koncentrációk alapján kell értékelni, a talaj- és egyéb szilárd részecskék kizárásával.

A márciusi munkát végző laboratórium elismerte, hogy nem oldottfém-koncentrációt mértek, ezért hivatalosan visszavonták a mintavételezési és a mérési jegyzőkönyveket.

A Semcorp azt is bejelentette, hogy hosszú távú környezetvédelmi monitoring- és átláthatósági vállalásainak részeként rendszeres talajvízvizsgálatot vezet be debreceni telephelyén.

A vállalat helyi civil szervezeteket kíván meghívni a mintavételekben való részvételre, és az eredményeket a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi – közölték.

A Semcorp a lítiumion-akkumulátorok szeparátorfóliáinak globális piacvezető gyártója. Debreceni telephelyén a vállalat fejlett szeparátortermékeket állít elő, amelyeket évente közel 300 ezer jármű gyártása során használnak Európában és az Egyesült Államokban. A Semcorp több mint 600 embert foglalkoztat Magyarországon – ismertették a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Semcorp: mégsem történt fémszennyezés a debreceni akkumulátorgyárban

debrecen

laboratórium

talajvíz

semcorp

akkumulátorgyár

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter a V4-csúcson Pozsonyban: a V4 újra él, Európának el kell döntenie, hogy csak túlélni akar vagy győzni

Magyar Péter a V4-csúcson Pozsonyban: a V4 újra él, Európának el kell döntenie, hogy csak túlélni akar vagy győzni
A Visegrádi Négyek szövetsége újra él – ez a közös üzenete Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök pozsonyi V4-csúcstalálkozójának, amelyen részt vesz az EU soros elnökségét betöltő Írország kormányfője, Micheál Martin is. Magyar Péter elutasította, hogy Európa ideológiai kérdések megvitatásával töltse az idejét, a gyakorlati megoldások keresésével lehet szerinte profitálni. Amit a V4-ek vállalnak, szerinte keresztül fogják vinni.
 

Magyar Péter „az egykori magyar koronázó városban”, Pozsonyban

Ezt üzeni az Európai Uniónak Magyar Péter

Szlovákia és Csehország folytatja a határvédelmi együttműködést, stabilizálódott a migrációs helyzet

Kármán András: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség

Kármán András: a hiteles gazdaságpolitika első feltétele az őszinteség

A kormány folytatja a költségvetés hiányának csökkentését, de nem a családok vagy a vállalkozások, illetve nem is az egészségügy, oktatás rovására, hanem a pazarló állam visszavágásából. A végső cél a bizalom helyreállítása – mondta Kármán András pénzügyminiszter a 64. Közgazdász-vándorgyűlésen Egerben.
 

Varga Mihály a Közgazdász-vándorgyűlésen: nem gyors, hanem sikeres euróbevezetés kell

VIDEÓ
0%-os áfa: tényleg olcsóbb lesz a gyógyszer? Hankó Zoltán, Inforádió, Aréna
Mikor bont pezsgőt egy borász? Rókusfalvy Pál, Inforádió, Aréna
Németországi AfD-áttörés: mi jön most? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.10. csütörtök, 18:00
Koji László
az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még annál is nagyobb az árcsökkenés a boltokban, mint az inflációs adatok mutatják

Még annál is nagyobb az árcsökkenés a boltokban, mint az inflációs adatok mutatják

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben február óta tartó árcsökkenés figyelhető meg, júliusban a bolti árszint éves összevetésben már 2,3 százalékkal esett. Bár a teljes infláció augusztusban is alacsony, 1,3 százalékos lett, a szolgáltatások 5 százalékos drágulása továbbra is felfelé húzza az átlagot. Az MNB szerint az árrésstop azonnali megszüntetése sem emelné az inflációt a jegybanki cél fölé, mivel a kiskereskedők nagyrészt alkalmazkodtak a korlátozásokhoz. Az árak mérséklődésében a forint erősödése is fontos szerepet játszik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ettől rettegnek most leginkább a magyarok: még az inflációnál is többen félnek a kevés nyugdíjtól

Ettől rettegnek most leginkább a magyarok: még az inflációnál is többen félnek a kevés nyugdíjtól

Az inflációtól való szorongás érezhetően mérséklődött, és a majdani nyugdíj összege vált az egyik legnyomasztóbb aggodalommá a magyarok körében.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Trump says every adult American will get $5,000 if Republicans win midterms

Speaking at a party convention, the US president gave no details on how the plan would work or where the money would come from.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 10. 17:01
Leslie Mandoki: a koncert elmaradt, visszakérik az előleget
2026. szeptember 10. 16:49
A börtönben mégsem tanulhat szakmát Őrsi Gergely II. kerületi polgármester
×
×