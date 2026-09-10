Semcorp: mégsem történt fémszennyezés a debreceni akkumulátorgyárban

Közleményükben azt írták, a visszavonást benyújtották az illetékes környezetvédelmi hatósághoz.

A Semcorp kérte a termelés felfüggesztéséről szóló hatósági határozat eltörlését, a vállalat mostantól rendszeres talajvízvizsgálatot végez, amelynek eredményeit a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi - jelezték.

Hozzátették: a visszavonás megerősíti annak az átfogó vizsgálatnak a megállapításait, amelyet a Semcorp a termelési tevékenységének június 24-i felfüggesztését követően végeztetett.

A júliusban és augusztusban négy független, akkreditált laboratórium által végzett, 45 mintavételi pontból vett több száz talajvíz- és talajminta átfogó vizsgálata sem alumíniumszennyezést, sem további 12 fém által okozott szennyezést nem azonosított a Semcorp lítiumion-akkumulátor-elválasztófilmet (szeparátorfóliát) gyártó kínai vállalat debreceni telephelyén – ismertették a vizsgálat eredményét.

A vizsgálat azután indult, hogy június 24-én a hatóságok felfüggesztették a gyár termelési tevékenységét egy olyan laboratóriumi jelentés alapján, amely a márciusban vett talajvízmintákban több fém rendkívül magas koncentrációját mutatta ki.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere július 2-án jelentette be, hogy mivel a gyár minden korábbi ígéretét megszegte, a Semcorp tevékenysége nemkívánatos a városban, és az önkormányzat felszólította a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítse át más gyártási helyszínre, valamint haladéktalanul kezdje meg a teljeskörű környezeti kármentesítést.

A márciusi mérést végző laboratórium jelentésének és adatainak hivatalos visszavonása, valamint a nyáron lezajlott szakértői vizsgálat egyaránt megerősíti a Semcorp régóta képviselt álláspontját,

miszerint gyártási folyamatai és felhasznált anyagai nem képesek a márciusban közölt mérési adatokban jelzett jellegű és mértékű fémszennyezést okozni – írták.

A bizonyítékok alapján a Semcorp kérelmet nyújtott be az illetékes hatóságokhoz termelési tevékenysége felfüggesztésének megszüntetése iránt. A Semcorp kizárólag akkor indítja újra a termelést, ha és amikor erre valamennyi alkalmazandó jogszabályi követelménynek megfelelően engedélyt kap – nyomatékosították a közleményben.

Kiemelték: a márciusi mérési eredmények alapvető problémája a teljesfém-koncentrációk és az oldottfém-koncentrációk közötti különbség. A talajvíz szennyezőanyagainak jogszabályi határértékeire vonatkozó magyar szabályozás és a környezetvédelmi szakmai szabályok szerint az esetleges fémszennyezést oldottfém-koncentrációk alapján kell értékelni, a talaj- és egyéb szilárd részecskék kizárásával.

A márciusi munkát végző laboratórium elismerte, hogy nem oldottfém-koncentrációt mértek, ezért hivatalosan visszavonták a mintavételezési és a mérési jegyzőkönyveket.

A Semcorp azt is bejelentette, hogy hosszú távú környezetvédelmi monitoring- és átláthatósági vállalásainak részeként rendszeres talajvízvizsgálatot vezet be debreceni telephelyén.

A vállalat helyi civil szervezeteket kíván meghívni a mintavételekben való részvételre, és az eredményeket a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé teszi – közölték.

A Semcorp a lítiumion-akkumulátorok szeparátorfóliáinak globális piacvezető gyártója. Debreceni telephelyén a vállalat fejlett szeparátortermékeket állít elő, amelyeket évente közel 300 ezer jármű gyártása során használnak Európában és az Egyesült Államokban. A Semcorp több mint 600 embert foglalkoztat Magyarországon – ismertették a közleményben.