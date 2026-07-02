Debrecen a város elhagyására szólítja fel az óriáscéget

A lítiumionakkumulátor-elválasztófilmet gyártó kínai vállalat előzőleg közleményben jelezte: tényfeltáró vizsgálatot indít a helyi üzemével kapcsolatos környezetvédelmi problémák feltárására.
A közlemény szerint Papp László polgármester a társaság képviselőivel szerdán folytatott rövid tárgyaláson tájékoztatta a cég képviselőit az általuk elkövetett szabálytalanságokra és a környezetszennyezésre vonatkozó álláspontjáról. A polgármesteri hivatal közlése szerint a helyhatósági vezető az egyeztetésen kijelentette: nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyében foglaltakat és a rá vonatkozó szabályokat; „a Semcorp ezeket a szabályokat sorozatosan megszegte”.
„Azt a bizalmat, amit egy cég azért kap, mert munkahelyeket hoz létre és hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, azzal együtt, hogy minden szabályt be kell tartani, azt a bizalmat a Semcorp teljesen elveszítette” – fogalmazott. Papp László emlékeztetett: a cég képviselőit márciusban figyelmeztette, tartsák be a működéshez és a környezetvédelemhez kapcsolódó szabályokat, mert ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolniuk.
„A Semcorp minden korábbi ígéretét megszegte, amelyre tekintettel ki kell nyilvánítani, hogy a Semcorp tevékenysége nemkívánatos Debrecenben” – olvasható a polgármesteri hivatal által kiadott közleményben.
Az önkormányzat arra szólítja fel a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítse át más gyártási helyszínre, valamint haladéktalanul kezdje meg a teljeskörű környezeti kármentesítést.
Hangsúlyozták: „a helyhatóság és annak minden vállalata elzárkózik a Semcorppal való minden további együttműködéstől”, amely azt jelenti, hogy a társaság további debreceni fejlesztéseit, növekedését semmilyen formában nem kívánják támogatni.
A közleményben emlékeztetnek:
a gyár működése jelenleg szünetel.
Az önkormányzat a társaság gyárterületén kívül több ponton rendelt el mintavételt annak érdekében, hogy tisztázza, történt-e bármilyen szennyezés a gyárterületen kívül; ennek eredményéről a vizsgálat elvégzését és kiértékelését követően adnak tájékoztatást.
A debreceni polgármesteri hivatal közleményében megjegyezte: a környezeti károk elhárítása után a kormányhivatalnak kell döntenie arról, hogy tud-e a gyár szabályosan működni és újraindítható-e.
Papp László polgármester erre jelenleg nem lát garanciát a gyár eddigi vezetőinek felelőtlen hozzáállása miatt, ezért indítványozzák a tulajdonosoknak a gyár működésének végleges leállítását - közölték.
A lítiumionakkumulátor-elválasztófilmet gyártó kínai Semcorp Hungary Kft. csütörtök délelőtt közleményben jelezte: független szakértők bevonásával minden részletre kiterjedő, tényfeltáró vizsgálatot indít, amelynek célja annak kiderítése, milyen körülmények vezettek a felmerült környezetvédelmi problémák kialakulásához.
Hozzátették: a helyzet kezelésében a csoport legtapasztaltabb működési, technológiai, compliance- és projektvezetői, valamint szakterületi szakértői vesznek részt.
A vállalat minden rendelkezésére álló erőforrást mozgósít mindaddig, amíg hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy a feltárt problémák maradéktalanul rendeződtek – közölte a Semcorp.