Debrecen a város elhagyására szólítja fel az óriáscéget

A lítiumionakkumulátor-elválasztófilmet gyártó kínai vállalat előzőleg közleményben jelezte: tényfeltáró vizsgálatot indít a helyi üzemével kapcsolatos környezetvédelmi problémák feltárására.

A közlemény szerint Papp László polgármester a társaság képviselőivel szerdán folytatott rövid tárgyaláson tájékoztatta a cég képviselőit az általuk elkövetett szabálytalanságokra és a környezetszennyezésre vonatkozó álláspontjáról. A polgármesteri hivatal közlése szerint a helyhatósági vezető az egyeztetésen kijelentette: nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyében foglaltakat és a rá vonatkozó szabályokat; „a Semcorp ezeket a szabályokat sorozatosan megszegte”.

„Azt a bizalmat, amit egy cég azért kap, mert munkahelyeket hoz létre és hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez, azzal együtt, hogy minden szabályt be kell tartani, azt a bizalmat a Semcorp teljesen elveszítette” – fogalmazott. Papp László emlékeztetett: a cég képviselőit márciusban figyelmeztette, tartsák be a működéshez és a környezetvédelemhez kapcsolódó szabályokat, mert ellenkező esetben súlyos következményekkel kell számolniuk.

Magyar Péter távozásra szólította fel Debrecen városvezetőit A csütörtöki kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök is megszólalt az ügyben. Úgy fogalmazott: „Papp László debreceni polgármester és helyettesei a felelősek azért, ami van, ne játsszák most el az emberek védelmét, miközben ők tehetnak a helyzetről” – mondta a kormányfő, aki szerint ezeknek az embereknek távozniuk kéne a város vezetéséből.

„A Semcorp minden korábbi ígéretét megszegte, amelyre tekintettel ki kell nyilvánítani, hogy a Semcorp tevékenysége nemkívánatos Debrecenben” – olvasható a polgármesteri hivatal által kiadott közleményben.

Az önkormányzat arra szólítja fel a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítse át más gyártási helyszínre, valamint haladéktalanul kezdje meg a teljeskörű környezeti kármentesítést.

Fémszennyezés, de a vízbázist nem érintette A Hajdú- Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága június 24-én közölte, hogy környezetszennyezés miatt felfüggeszti a kínai vállalat tevékenységét. A vízügyi-vízvédelmi hatóság a késve beérkezett vizsgálati eredményekből megállapította, hogy határérték-túllépés történt több fém- és félfém-komponens esetében (alumínium, bárium, cink, kadmium, kobalt, króm, lítium, mangán, nikkel, ólom, réz, vas, arzén) mind a jogszabályi határértékhez, mind pedig az alapállapot-felmérés vízvizsgálati eredményeihez képest. A Debreceni Vízmű Zrt. öt nappal később, június 29-én tudatta, hogy a debreceni üzem területén feltárt felszín alatti szennyezés nem érinti Debrecen ivóvízbázisait. A vállalat tájékoztatása szerint a városban szolgáltatott ivóvíz minősége megfelelő, biztonságosan fogyasztható.

Hangsúlyozták: „a helyhatóság és annak minden vállalata elzárkózik a Semcorppal való minden további együttműködéstől”, amely azt jelenti, hogy a társaság további debreceni fejlesztéseit, növekedését semmilyen formában nem kívánják támogatni.

A közleményben emlékeztetnek:

a gyár működése jelenleg szünetel.

Az önkormányzat a társaság gyárterületén kívül több ponton rendelt el mintavételt annak érdekében, hogy tisztázza, történt-e bármilyen szennyezés a gyárterületen kívül; ennek eredményéről a vizsgálat elvégzését és kiértékelését követően adnak tájékoztatást.

A debreceni polgármesteri hivatal közleményében megjegyezte: a környezeti károk elhárítása után a kormányhivatalnak kell döntenie arról, hogy tud-e a gyár szabályosan működni és újraindítható-e.

Papp László polgármester erre jelenleg nem lát garanciát a gyár eddigi vezetőinek felelőtlen hozzáállása miatt, ezért indítványozzák a tulajdonosoknak a gyár működésének végleges leállítását - közölték.

A lítiumionakkumulátor-elválasztófilmet gyártó kínai Semcorp Hungary Kft. csütörtök délelőtt közleményben jelezte: független szakértők bevonásával minden részletre kiterjedő, tényfeltáró vizsgálatot indít, amelynek célja annak kiderítése, milyen körülmények vezettek a felmerült környezetvédelmi problémák kialakulásához.

Hozzátették: a helyzet kezelésében a csoport legtapasztaltabb működési, technológiai, compliance- és projektvezetői, valamint szakterületi szakértői vesznek részt.

A vállalat minden rendelkezésére álló erőforrást mozgósít mindaddig, amíg hitelt érdemlően nem tudja igazolni, hogy a feltárt problémák maradéktalanul rendeződtek – közölte a Semcorp.