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A kínai tulajdonú Semcorp Hungary Kft. lítiumion-akkumulátorokhoz használt szeparátorfólia-gyára a debreceni Déli Ipari Parkban 2026. június 25-én. Felfüggeszti a Hajdú- Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a Semcorp tevékenységét környezetszennyezés miatt - tudatta az elõzõ napon az MTI-vel a hivatal.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Semcorp: nem történt fémszennyezés a debreceni gyár területén

Infostart / MTI

Több független vizsgálat sem mutatott ki fémszennyezést a kínai Semcorp akkumulátorgyár debreceni telephelyén.

Négy független, akkreditált laboratórium által végzett, 45 mintavételi pontból vett több száz talajvíz- és talajminta átfogó vizsgálata sem alumíniumszennyezést, sem további 12 fém által okozott szennyezést nem azonosított a Semcorp lítiumionakkumulátor-elválasztófilmet (szeparátorfóliát) gyártó kínai vállalat debreceni telephelyén – ismertette a vizsgálat eredményét a Semcorp az MTI-hez is eljuttatott nyílt levélben szerdán.

Emlékeztettek rá: a vizsgálat azután indult, hogy június 24-én a hatóságok felfüggesztették a termelési tevékenységet egy olyan laboratóriumi jelentés alapján, amely a márciusban vett talajvízmintákban több fém rendkívül magas koncentrációját mutatta ki.

Az ügy előzményeként

a hajdú-bihari kormányhivatal környezetvédelmi hatósága környezetszennyezés miatt felfüggesztette a gyár tevékenységét, miután a vizsgálati eredményekből megállapította, hogy határérték-túllépés történt több fém- és félfém-komponens esetében (alumínium, bárium, cink, kadmium, kobalt, króm, lítium, mangán, nikkel, ólom, réz, vas, arzén) mind a jogszabályi határértékhez, mind pedig az alapállapot felmérés vízvizsgálati eredményeihez képest.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere július 2-án jelentette be, hogy mivel a gyár minden korábbi ígéretét megszegte, a Semcorp tevékenysége nemkívánatos Debrecenben, s az önkormányzat felszólította a vállalatot, hogy fejezze be a tevékenységét Debrecenben, azt telepítse át más gyártási helyszínre, valamint haladéktalanul kezdje meg a teljeskörű környezeti kármentesítést.

A Semcorp szerdai nyílt levelében azt írta, az általuk elvégeztetett szakértői vizsgálat szerint „nem tűnik lehetségesnek, hogy a márciusi adatok - amelyek alapján a hatóságok felfüggesztették a Semcorp debreceni üzemének működését - által jelzett mértékű és természetű szennyezést a vállalat gyártási folyamatai vagy felhasznált anyagai okozták”.

A szakértői vizsgálat megállapította: a telephely 45 mintavételi pontjáról származó több száz talajvíz- és talajminta elemzése sem az alumínium, sem a vizsgált további 12 fém esetében nem azonosított szennyezést. Továbbá nem tűnik lehetségesnek, hogy a márciusi adatok által jelzett mértékű és természetű szennyezést a Semcorp gyártási folyamatai vagy felhasznált anyagai okozták – írták.

Hozzátették: ezzel kapcsolatban a szakvélemény arra a következtetésre jutott, hogy a márciusi laboratóriumi jelentés oldottfém-koncentrációk helyett összesfém-koncentrációkat közölt, ami arra utal, hogy az akkori jelentésben szereplő magas értékek valószínűleg a talajban természetes módon előforduló fémeket jelezték, nem pedig a talajvízben oldott fémek tényleges tartalmát.

A vonatkozó magyar szabályozás szerint viszont a talajvíz fémtartalmának értékeléséhez az oldott koncentrációkat kell vizsgálni, a talajban vagy más szilárd elemekben található fémek kizárásával - jegyezték meg, jelezve: a nyílt levél mellett a Semcorp a talajvíz-vizsgálati eredményeket tartalmazó laboratóriumi jelentéseket is hozzáférhetővé tette a nyilvánosság számára.

„Megértjük, hogy a lakosság aggódik a működésünk környezetre és egészségre gyakorolt hatásai miatt, és reméljük, minél többen alaposan megvizsgálják az adatokat” - fogalmazott a vállalat a levelében, hozzátéve, "szeretnénk biztosítani a közvéleményt: elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy teljeskörű, elfogulatlan és pontos képet kapjunk arról, mi is történt. Elkötelezettek vagyunk, hogy kiérdemeljük a közbizalmat, és reméljük, hogy ezen információk megosztása egy kis lépés ebbe az irányba".

Az átfogó vizsgálatok részleteit is ismertető nyílt levélben a vállalat „óvatos optimizmusának adott hangot" debreceni működésének hosszú távú kilátásaival kapcsolatban.

„Az új megállapítások fényében őszintén reméljük, hogy a hatóságok kellő súllyal mérlegelik azt a szándékunkat, hogy valamennyi vonatkozó jogszabályi követelmény betartása mellett mielőbb újraindítsuk termelési tevékenységünket" – írták, hozzátéve: úgy vélik, a rendelkezésre álló információk és adatok egyértelműen megcáfolták azt a feltételezést, hogy a működésük "súlyos és kiterjedt fémszennyezést okozott a talajvízben".

A Semcorp a lítiumion-akkumulátorok szeparátorfóliáinak globális piacvezető gyártója. Debreceni telephelyén a vállalat fejlett szeparátortermékeket állít elő, amelyeket évente közel 300 ezer jármű gyártása során használnak Európában és az Egyesült Államokban. A Semcorp több mint 400 embert foglalkoztat Magyarországon – jelezték a nyílt levélben.

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Kezdőlap    Belföld    Semcorp: nem történt fémszennyezés a debreceni gyár területén

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