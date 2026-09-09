Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését – a nap hírei

Megkapta az Európai Bizottság a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági kondicionalitási eljárásban. A testület megvizsgálja, hogy Budapest intézkedései megszüntették-e a 2022-ben elrendelt pénzügyi szankciók alapjául szolgáló költségvetési kockázatokat. A pozitív értékelés megnyithatja az utat a mintegy 4,2 milliárd eurónyi blokkolt magyar kohéziós forrás felszabadítása előtt.

A miniszterelnök szerint a kormánynak 3 hónap alatt mintegy ezer milliárd forinttal sikerült csökkentenie az államháztartás hiányát, miután leállította a szerinte felesleges kiadásokat. Magyar Péter a kormányülés előtt azt mondta: az idei módosított költségvetés már a valós helyzetet tükrözi.

A benzin és a dízel emelkedő ára is napirenden volt a kormány ülésén – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arról beszélt, hogy a védett ár ismételt bevezetése jelentős készlethiányt okozna, ezért más, a dízelt használó autósok célzott segítését szolgáló megoldást keresnek.

Vasúti és közúti fejlesztésekre jut a források többsége a Közlekedési és Beruházási Minisztérium költségvetésének módosításával. A tárca kiadási kerete 876 milliárd forinttal nő, ebből 65 milliárd jut a Budapest-Belgrád vasútvonal befejezésére, 639,6 milliárd pedig a vasúti járműpark korszerűsítésére. További 176 milliárd forintot az autópálya-koncessziókhoz kapcsolódó állami kifizetésekre fordítanak.

Mintegy 65 milliárd forint forrás biztosításáról szóló, korábban titkosított kormányhatározatokat hozott nyilvánosságra a kormány. A 2014 és 2022 között született 13 határozat a többi között közvélemény-kutatásokra, pénzügyi és jogi tanácsadásra, döntés-előkészítő tanulmányokra, valamint médiafigyelésre biztosított forrásokat.

Helyes döntésnek tartja a Fidesz, hogy az előző kormány külső tanácsadó céget vont be a döntéselőkészítésbe – közölte Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója. A nyilatkozat arra reagált, hogy a kormány nyilvánosságra hozta az elmúlt 16 év eddig minősített kormányhatározatainak első részét, amely a Századvég szerepével foglalkozik.

Egy hónapra elrendelte Fásy Ádám feleségének letartóztatását a kecskeméti bíróság a Nemzeti Kulturális Alap támogatásait érintő büntetőeljárásban. A 24. hu úgy tudja: Gurzó Máriát egy több tízmillió forintos, a valóságban el nem készült dokumentumfilm pályázati forrásaival összefüggésben vették őrizetbe.

Jövő héten kezdi a személyes meghallgatásokat az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. Elsőként Hack Péter jogtudóst, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsanna végrehajtási és hitelügyi szakértőt hallgatják meg.

Tíz embert, köztük Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balog Zoltánt, az egykori Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjét is meghallgatná a kegyelmi botrány felelőseit feltáró parlamenti vizsgálóbizottság.

A Transparency International Magyarországot jelölik a Tisza Párt képviselői az MNB-botrányt feltáró vizsgálóbizottság szakértőjének – jelentette be a bizottság elnöke. Erről a paritásos bizottság szavazni fog.

Újra kiírják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesi posztjára a pályázatot – döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A korábbi pályázatokat eredménytelennek nyilvánították, most az új kiírásokat új szempontrendszer alapján hirdetik meg.

Év végéig befejezi győri működését a WKW Hungária Kft., és jogutód nélkül megszűnik a vállalat – jelentette be Pintér Bence, Győr polgármestere. A gyár bezárása 500 munkahely megszűnését jelentheti. Az üzemben prémium autógyártók, köztük az Audi, a Mercedes, a Jaguar és a Porsche számára gyártottak díszítőelemeket.

Több mint fél méterrel emeli a vízszintet a paksi atomerőmű vízkivételi csatornájánál az épülő fenékküszöb – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az OVF szerint a duzzasztás nélkül a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani.

A korábbi hírekkel ellentétben nem fordult Ausztria az Európai Bizottsághoz a paksi fenékküszöb építése miatt. Az illetékes bécsi tárca ugyanakkor azt is közölte: a hajózás jövőjéről ugyanakkor tartanak az egyeztetések.

Az unió előtt álló kihívásokról tárgyalnak holnap Pozsonyban a visegrádi országok kormányfői. A V4-eknél elnöklő szlovák miniszterelnök meghívta az ülésre az ír kormányfőt is. A találkozón szó lesz az azbesztszennyezésről és a Dunán épített fenékküszöbről is.

Közös munkacsoport létrehozásában állapodott meg a magyar és az ukrán ombudsman. Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa még ebben a hónapban ellátogat Kárpátaljára. A munkacsoport célja, hogy nemzetiségi kérdésekben hatékonyan és gyorsan tudjanak fellépni.

Elutasította a befagyasztott orosz vagyon felhasználását célzó uniós kezdeményezést támadó magyar keresetet az Európai Unió Bírósága. Az eljárást még az Orbán kormány kezdeményezte.

Moszkva szerint Abu Dzabi lehetne az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások következő helyszíne. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója azt mondta, hogy vannak bizonyos kapcsolatok az ukránokkal, de most arról van szó, hogy újrainduljon az a tárgyalási folyamat, amely korábban már zajlott.

A szász-anhalti törvényhozás négy pártja elutasítja az együttműködést a tartományi választásokon győztes AfD-vel. Amennyiben más frakcióktól nem pártolnak át képviselők, akkor az AfD már csak a populista Sahra Wagenknecht Szövetség eseti együttműködésére számíthat.

A spanyol hírszerzés a közösségi médiás bejegyzések alapján már előző nap figyelmeztetett a tömeges határsértés lehetőségére Ceutában, az észak-afrikai spanyol autonóm városban. Ez derült ki a titkosítás alól feloldott dokumentumokból, amelyet weboldalán tett közzé a spanyol kormány. Eközben z Európai Bizottság csaknem 115 millió euró sürgősségi támogatást nyújt Spanyolországnak a ceutai migrációs helyzet kezelésére.

Újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból benyújtott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok – jelentette a Reuters. A Fehér Ház arra utasította a magyarországi és lengyelországi amerikai külképviseleteket, hogy a már benyújtott kérelmeket részesítsék előnyben.

Leállítja az Egyesült Államok számos alkoholos ital, motorkerékpár és tejtermék importját Kanadából. A szeptember 29-től hatályos importtilalmakat azután jelentették be, hogy kedd éjfélkor életbe léptek az Egyesült Államokkal szemben megemelt kanadai vámok mintegy 20 milliárd dollár összértékű árucikkre.