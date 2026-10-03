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Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„Nem fogadom el” – panasszal élt Matolcsy György

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Matolcsy György nem fogadja el gyanúsítását az Erste-ügyben, az ellen panasszal élt az ügyészségnél, az ügyről nem nyilatkozik.

A jegybank volt elnöke szombaton az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: „2026. szeptember 22-én a nyomozó hatóság gyanúsítottként hallgatott ki egy, a Magyar Nemzeti Bank 2023–2024-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben. A gyanúsítást nem fogadom el”.

Közleménye szerint a gyanúsítással szembeni panaszát védője szeptember 28-án írásban is indokolta az ügyészségnek, kérve vizsgálják meg, hogy megalapozott volt-e a gyanúsítás a közlés idején rendelkezésre álló adatok alapján.

„A törvény szerint senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg, és a bizonyítás a hatóság feladata. Ez engem is megillet” – fogalmazott Matolcsy György, megjegyezve, hogy eljárási kötelezettségeinek eleget tesz.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy álláspontját nem a nyilvánosság előtt, hanem a törvényes eljárásban, védője útján fejti ki. Ezért a folyamatban lévő ügy részleteiről nem nyilatkozik és interjút sem ad.

A Fővárosi Főügyészség május 4-én közölte: a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre az Erste-ügyben hivatali visszaélés bűntette miatt indult eljárásban. Az Országos Rendőr-főkapitányság közlése szerint a nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként, köztük Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét.

A nyomozás Simor Andrásnak, az MNB Matolcsy Györgyöt megelőző elnökének egyik interjúja alapján indult áprilisban. Simor András azt mondta: Magyarországról nyomást gyakoroltak az osztrák Erste Bankra az annak anyabankjában, az Erste Groupban viselt felügyelőbizottsági tagsága miatt.

Az ügyészség azt írta, hogy a megalapozott gyanú szerint a Magyar Nemzeti Bank Bankfelügyeleti Központjához tartozó főosztályokat irányító egyes személyek 2023-ban – vezetői utasításra – hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra.

Ez a felügyeleti nyomásgyakorlás azt célozta, és el is érte, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről - közölte az ügyészség. Az MNB elnöki tisztségét 2023-ban Matolcsy György töltötte be. Az eljárás során a KR NNI az MNB-től és az Erste Banktól is szerzett be dokumentumokat.

Matolcsy György szeptember 22-én a YouTube-csatornáján közzétett videójában „hamis mesének” nevezte az esetet, amely „tényszerűen nem állja meg a helyét”. Közlése szerint erre utal, hogy az Erste vezetői nem tettek feljelentést az ügyben.

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Kezdőlap    Belföld    „Nem fogadom el” – panasszal élt Matolcsy György

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