Sérült gránátra bukkantak járókelők a Margitszigetnél

A három stabilizátorszárnyra és az egy darab, 8 centiméteres, magyar légvédelmi repeszgránátra – sérült gyújtószerkezettel – járókelők bukkantak a Margitszigeten.

A tájékoztatás szerint a katonai tűzszerészek elszállították az eszközöket és megsemmisítik azokat.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást már feloldották.

Szombaton ugyancsak második világháborús robbanótestet találtak a Szabadság-hídnál, a katonai tűzszerészek elszállították a páncéltörő lőszert a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére.