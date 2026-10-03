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Nyitókép: Unsplash

Sérült gránátra bukkantak járókelők a Margitszigetnél

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Elszállították a Budapesten, a Margitszigetnél előkerült második világháborús légvédelmi repeszgránátot és stabilizátorszárnyakat a katonai tűzszerészek – közölte a Magyar Honvédség tűzszerészügyelete az MTI-vel szombat este.

A három stabilizátorszárnyra és az egy darab, 8 centiméteres, magyar légvédelmi repeszgránátra – sérült gyújtószerkezettel – járókelők bukkantak a Margitszigeten.

A tájékoztatás szerint a katonai tűzszerészek elszállították az eszközöket és megsemmisítik azokat.

A rendőrség a tűzszerészművelet idejére mintegy kétszáz méter sugarú körben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást már feloldották.

Szombaton ugyancsak második világháborús robbanótestet találtak a Szabadság-hídnál, a katonai tűzszerészek elszállították a páncéltörő lőszert a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére.

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