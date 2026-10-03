Kihelyezett kormányülés – a nap hírei

A 2027-es költségvetés az erdőbényei kihelyezett kormányülés egyik fő témája – közölte Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint a Tisza-kormány szakít azzal a korábbi gyakorlattal, hogy a büdzsét hónapokkal a tárgyév előtt nyújtják be az Országgyűlésnek.

Az erdőbényei kihelyezett kormányülésen tárgyalják a készülő klímatörvényt is, amely a hazai környezetvédelem „bibliája” lesz – közölte az élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán. Gajdos László hangsúlyozta, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek és tájak megóvását, helyreállítását.

Uniós biztosi állásfoglalást kért a Fidesz és a KDNP EP-képviselőcsoportja a Tisza-kormány szerintük „önkényuralmi” lépéseiről. A jogállamiságért felelős uniós biztosnak küldött levélben többek között a visszamenőleges jogalkotást, közjogi tisztségviselők leváltását, ellenzéki politikusok elleni eljárásokat és a médiát érintő intézkedéseket kifogásolták.

Nem fogadja el a gyanúsítását Matolcsy György az úgynevezett Erste-ügyben, ezért panaszt tett az ügyészségen – közölte a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke. Matolcsyt szeptember 22-én hallgatták ki gyanúsítottként a jegybank 2023–2024-es felügyeleti eljárásaival összefüggő ügyben.

Három kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz forrásaira - közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán. Vitézy Dávid azt írta: az új Gubacsi vasúti híd építése, a gyékényesi deltavágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése ez a három projekt.

Magyar Péter miniszterelnöktől kért tájékoztatást a kormány és a főváros közötti, szerinte „háttéralkuról” Kiss László, Budapest III. kerületének polgármestere. A DK-s politikus arra kérte a miniszterelnököt, hogy a kerületek képviselőit is vonják be a részletszabályok kidolgozásába.

Feljelentést tesz egy fenyegető komment miatt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke ugyanis a Telex közösségi oldalán azt a hírt, hogy a miniszterelnök, a főpolgármester, és a közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a kormány és a főváros megállapodását úgy kommentálta: Csak három skuló, egy-egy a homlokuk közepébe és rendben is lennénk.

Ismét Komjáthi Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt – közölte az MSZP. Az online szavazáson, amely szeptember 28. és október 2. között zajlott, az előzetesen regisztrált párttagok csaknem 70 százaléka vett részt. Komjáthi Imre a szavazatok 73,3 százalékát, 318 voksot kapott, míg kihívójára, Lovasi Gáborra 116-an szavaztak.

A Fidesz szerint a kisebbségi nyelvhasználat biztosítása ügyében Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza-kormányt. Az ellenzéki párt közleményében arra reagált, hogy Magyar Péter kormányfő és Orbán Anita külügyminiszter pénteken üdvözölték, hogy az ukrán parlament elé került a kárpátaljai magyar kisebbség oktatási jogait érintő törvényjavaslat.

Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket. Arra figyelmeztettek, hogy folytatják a tömeges megtorló csapásokat Ukrajna ellen, beleértve a fővárost, Kijevet.

Ukrajna megkettőzi az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat válaszul a légitámadások új moszkvai stratégiájára – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij szerint az oroszok célja, hogy az emberek elhagyják Kijevet és más városokat.

Orosz rakéták és drónok csapódtak be moldovai területen – tudatta moldovai elnök. Maia Sandu az X-en azt írta, Moszkva Európa-szerte emberéleteket veszélyeztet, meg kell állítani.

Németország weimarizálódására figyelmeztetett a német államfő a német egység napja alkalmából elmondott ünnepi beszédében. Frank-Walter Steinmeier szerint az országot a Weimari Köztársaság idején bekövetkezett szakadás fenyegeti. Az államfő a szélsőséges erők tűrhetetlen politikai demagógiájára figyelmeztetett.

Több mint 1700 embert vettek őrizetbe Franciaországban pénteken a tanulók tanár- és eszközhiány elleni tüntetésein. A demonstrációk 735 tanintézményt érintenek, 158 helyszínről pedig erőszakcselekményeket is jelentettek.

Spanyolország több nagyvárosában tízezrek vonultak utcára megfizethető lakhatást követelve. Mindezt egy nappal azután, hogy a parlament elutasított két kormányrendeletet, amely egyebek mellett a következő 4 évben megtiltotta volna a kilakoltatásokat.

Terrorcselekménynek minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Flydubai Dubajból, Tel-Avivba tartó járatán történt incidenst. Kiderült az is, hogy szélsőséges nézetei miatt már korábban eltiltották a repüléstől Ománban azt a másodpilótát, aki a Flydubai Tel-Avivba tartó járatán megsebesítette a kapitányt – jelentette több sajtóorgánum. A férfit az ománi hatóságok tiltották el a repüléstől.